Macklemore kondigt Free Palestine-tour aan na rel rond Ed Sheeran

Tekst: Sabine van der Spoel

Macklemore heeft een nieuwe tour aangekondigd: de Free Palestine Tour. De artiest werd eerder geschrapt als voorprogramma van Ed Sheeran vanwege zijn uitspraken over Palestina.

Macklemore kwam de afgelopen tijd in het nieuws nadat hij tijdens een optreden ‘Free Palestine’ riep. Kort daarna werd bekend dat hij niet langer zou optreden tijdens de Amerikaanse tour van Ed Sheeran. De andere supportacts van Ed besloten zich vervolgens uit solidariteit ook terug te trekken.

Nieuwe tour

Macklemore maakte bekend dat hij een speciale tour rond het thema ‘Free Palestine’ gaat doen. Volgens de rapper hebben de gebeurtenissen van de afgelopen weken laten zien dat er de afgelopen drie jaar iets is veranderd. ‘Er is een collectief bewustzijn ontstaan rond de bevrijding van de Palestijnen, de macht van miljardairs die deze oproep proberen te censureren en wat we momenteel van artiesten verwachten.’

Daarbij sprak hij zich uit over de rol van artiesten. ‘Het is 2026. Je politiek afzijdig houden tijdens een genocide werkt niet meer. Mensen vragen artiesten om zich uit te spreken, zichzelf te informeren en zich solidair op te stellen. Om het podium voor meer dan alleen entertainment te gebruiken.’ Ook verwees hij naar zijn eigen situatie. ‘Wat er met mij gebeurde is groter dan één artiest of één podium.’

Op tour

De tour bestaat voorlopig uit drie optredens in Dublin, Parijs en Londen. Volgens Macklemore wordt er nog gewerkt aan verschillende aspecten rond de tour. Hij zegt de afgelopen week contact te hebben gezocht met artiesten die zich eerder publiekelijk hebben uitgesproken voor de Palestijnse bevolking. ‘Omdat dit allemaal zo snel tot stand is gekomen, wordt er nog gewerkt aan veel van de gesprekken, agenda’s en details.’

Ed Sheeran reageert op de controverse

De aankondiging komt enkele dagen nadat Ed Sheeran tijdens zijn eerste optreden sinds het schrappen van Macklemore als supportact inging op de ontstane controverse. Ed zei daarbij dat hij moeilijke beslissingen heeft moeten nemen en fouten heeft gemaakt. ‘Ik heb moeilijke beslissingen moeten nemen en maken, en ik maak fouten, en het spijt me ontzettend. Ik kan niet langer verbergen hoe ik hierover denk.’

Ook sprak Ed zich tijdens dat optreden uit over de gebeurtenissen in Israël en Gaza. Hij noemde wat er op 7 oktober gebeurde in Israël en op het Nova-muziekfestival ‘afschuwelijk’ en zei dat wat er in Gaza gebeurt ‘catastrofaal, niet te rechtvaardigen en buitenproportioneel’ is.