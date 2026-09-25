Rob Kemps ziet kinderen niet elke week: ‘Ik heb daar echt wel last van’

Tekst: Sabine van der Spoel

Rob Kemps heeft het moeilijk met het feit dat hij zijn kinderen sinds de breuk met Miriam Swinkels minder ziet. In Casa di Beau vertelt de zanger openhartig over de impact daarvan.

In de tweede aflevering van het nieuwe seizoen van Casa di Beau ontvangt Beau van Erven Dorens Rob Kemps en Vivienne van den Assem aan het Lago Maggiore. Rob vertelt daar over hoe lastig hij het vindt om zijn kinderen te moeten missen.

Lege kamers

Aan Beau vertelt Rob dat hij en zijn ex op maandag de wisseldag hebben. De maandag waarop de kinderen weer naar zijn ex gaan, is voor hem heel moeilijk. ‘Ik heb daar echt wel last van. Dan voel ik me echt naar, want dan heb je het de hele week samen fijn gehad.’ Bovendien merkt hij dat hij het er steeds lastiger mee krijgt. ‘Hoe ouder de kinderen worden, hoe lastiger ik het vind. Dan zie je die lege kamers in de avond. Dat is iedere keer kut.’

Hij kijkt er vervolgens erg naar uit om zijn kinderen weer bij zich te hebben. ‘Die maandag erop is weer een feestdag. Vind ik best wel bijzonder. Maandag is eigenlijk de vervelendste dag van de week, maar die maandag erop is het weer de fijnste dag van de week.’

Bewogen periode

In Casa di Beau komt ook zijn nieuwe relatie ter sprake. Na de breuk met Miriam Swinkels vond Rob opnieuw de liefde bij Stephanie Klaver, met wie hij inmiddels is getrouwd. Voor hun huwelijk stond eerst een bijzondere reis gepland naar het eiland Hiva Oa, waar Jacques Brel begraven ligt. Rob keek daar naar eigen zeggen al vanaf zijn zeventiende naar uit. Een week voor vertrek hoorde hij dat zijn moeder was opgenomen in een hospice. Toch zijn de twee naar het eiland afgereisd, zijn moeder gaf namelijk zelf aan dat hij en Stephanie toch moesten gaan.

De reis werd daardoor een emotioneel zware periode voor hem. ‘Het was heel zwaar, want je kunt het nooit goed doen. Gelukkig leefde ze nog toen we terugkwamen. Dat was op donderdag en op vrijdag is ze overleden.’