Dean Saunders brengt nummer uit als ode aan overleden broer Ben

Tekst: Sabine van der Spoel

Samen met Frank van Etten brengt Dean Saunders toch een nummer uit ter nagedachtenis aan zijn overleden broer Ben Saunders. Dit nadat de partner van Ben eerder aan artiesten vroeg om hier nog even mee te wachten.

Het nummer van Frank en Dean is deels gebaseerd op How Am I Supposed to Live Without You. ‘Vandaag is deze plaat een feit’, schrijft hij op Instagram bij een fragment van de video.

Voor Ben

Op zowel Instagram als YouTube schrijft Dean dat het nummer in samenwerking met zijn vriend Frank van Etten is gemaakt. ‘Voor jou, Ben. We houden van je.’

Hij vervolgt dat de opbrengsten van het nummer naar het goede doel gaan. ‘En omdat we met deze plaat ook iets moois willen betekenen voor anderen, doneren wij alle opbrengsten van dit lied via een notaris aan Stichting KiKa.’

Opvallende timing

De timing van het nummer is wel opvallend. De release komt namelijk nadat Janita, de partner van Ben, aan artiesten had gevraagd om nog even te wachten met het uitbrengen van muziek als ode aan Ben. ‘We willen iedereen – familie, vrienden, collega-artiesten en anderen – die een lied aan Ben wil opdragen nadrukkelijk vragen om de release daarvan uit te stellen’, schreef ze vijf dagen geleden op Instagram.

Ze legde uit dat Ben niet hield ‘van aandacht over de rug van andermans verdriet’. ‘Hij zou dit zelf ook nooit zo hebben gedaan of gewild. Juist daarom voelt het voor ons belangrijk om zijn manier van denken daarin te respecteren.’