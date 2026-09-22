Familie Saunders niet aanwezig bij uitvaart Ben: ‘Zwaarste beslissing ooit’

Tekst: Sabine van der Spoel

De familie Saunders zal niet aanwezig zijn bij de uitvaart van de vorige week overleden zanger Ben Saunders. Dit laat Dean Saunders weten op Instagram.

Dean liet namens de familie Saunders op social media weten dat ze ‘met heel veel verdriet in hun hart’ besloten hebben om niet aanwezig te zijn bij de uitvaart van de zanger.

Zwaarste beslissing

Op Instagram legt Dean uit dat de beslissing hen zwaar valt. ‘Geloof ons wanneer we zeggen dat dit de zwaarste beslissing is die wij ooit hebben moeten nemen. Juist uit liefde voor Ben kiezen wij ervoor om niet te gaan.’

Respect voor de beslissing

Dean benadrukt dat het geen makkelijke beslissing was en hij geeft aan dat de familie hoopt op begrip. ‘Wij hopen uit de grond van ons hart dat iedereen onze beslissing wil respecteren en ons hierin niet veroordeelt.’ Hij sluit af met een dankbetuiging naar meelevenden in ‘deze ongelooflijk moeilijke tijd’.

Afscheid nemen

Het is niet duidelijk of deze beslissing geldt voor de gehele familie Saunders. Afgelopen zaterdag hadden fans al de gelegenheid gekregen om afscheid van Ben te nemen bij zijn tatoeagestudio in Arnhem.