Doodsoorzaak actrice Hayden Panettiere bekend

Tekst: Sabine van der Spoel

Actrice Hayden Panettiere overleed vorige maand plotseling op 36-jarige leeftijd. Inmiddels hebben autoriteiten meer duidelijkheid gegeven over de exacte omstandigheden rondom haar dood.

Het verschrikkelijke nieuws over het overlijden van Hayden Panettiere heeft de showbizzwereld diep geschokt. Inmiddels is er meer duidelijkheid over de omstandigheden. Een medisch onderzoeker van Greenville County maakte in een officiële verklaring bekend dat haar overlijden werd veroorzaakt door een fatale combinatie van fentanyl en diverse andere middelen. Uit de autopsie is gebleken dat er geen sprake was van lichamelijk letsel dat een rol heeft gespeeld bij haar overlijden.

Hulpdiensten snel ter plaatse

De tragische gebeurtenis vond plaats op 16 augustus in een appartementencomplex in Greenville, gelegen in de staat South Carolina. Hulpverleners schoten direct te hulp en hebben nog uitgebreide reanimatiepogingen gedaan, maar alle assistentie mocht uiteindelijk niet meer baten. Hayden werd ter plekke op doodverklaard.

Veel verdriet

Het overlijden van de Hayden Panettiere kwam ook hard aan bij haar ex-partner Volodymyr Klitsjko. Op Instagram liet hij eerder weten ‘diep bedroefd’ te zijn. De twee hadden een relatie tussen 2009 en 2018 en kregen samen een dochter. Op het moment van overlijden had de actrice een knipperlichtrelatie met Brian Hickerson, die aanwezig was in het appartement op het moment van haar overlijden.

Bron: New York Times