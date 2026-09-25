Meghan Markle krijgt bijzonder bezoek tijdens verblijf in Verenigd Koninkrijk

Tekst: Sabine van der Spoel

Meghan Markle heeft tijdens haar verblijf in het Verenigd Koninkrijk bezoek gekregen. Haar goede vriendin Kelly McKee Zajfen kwam langs en deelde op Instagram een glimp van het leven van Meghan en prins Harry.

Kelly bracht samen met haar jonge zoon Jack tijd door in Engeland. Op Instagram deelde ze verschillende foto’s van het bezoek, waarop ook Meghan en prins Harry te zien zijn. Ze schrijft dat ze het bijzonder vond om met Meghan samen te zijn in het Verenigd Koninkrijk. ‘Ik vond het geweldig om deze mooie periode door haar ogen te beleven!’

Meghan en Harry op de foto’s

Op een van de foto’s die Kelly deelde, is te zien hoe Meghan, Kelly en een andere vriendin met wijnglazen aan een tafel zitten terwijl ze mahjong spelen. Op een andere foto houdt Meghan Jack vast in een restaurant. Ook prins Harry is op een foto te zien: hij ligt op de vloer terwijl hij bij de baby is.

Nog weinig van Meghan gezien in het Verenigd Koninkrijk

Hoewel Harry de afgelopen tijd verschillende openbare optredens in het Verenigd Koninkrijk heeft gehad, laat Meghan nog erg weinig van zich zien. Wel werd ze voor het eerst sinds haar verhuizing onlangs in het openbaar gezien. Samen met voormalig talkshowhost Ellen DeGeneres en haar vrouw Portia de Rossi werd ze in een pub gespot.

Sussexes verblijven langere tijd in het Verenigd Koninkrijk

Prins Harry en Meghan verhuisden eind augustus samen met hun kinderen, prins Archie en prinses Lilibet, terug naar het Verenigd Koninkrijk in aanloop naar het nieuwe schooljaar. Een woordvoerder van de hertog en hertogin van Sussex liet aan The New York Times weten dat het om een tijdelijk verblijf gaat.