Zoveel kan prins Harry verdienen met een speech

Tekst: Sabine van der Spoel

Prins Harry was afgelopen week aanwezig bij verschillende conferenties en liefdadigheidsevenementen in New York. De hertog van Sussex gaf daar meerdere speeches en zou voor zo’n spreekbeurt flink betaald kunnen krijgen.

Prins Harry zou voor zijn exclusieve speeches en andere spreekmomenten bijna 1 miljoen dollar kunnen vragen, dat stelt brandingexpert Eric Shiffer in gesprek met Page Six. Al benadrukt de expert dat er ook een mogelijkheid is dat hij niet voor zijn recente optredens betaald hoeft te zijn.

Veel speeches

De hertog van Sussex sloot deze week aan bij meerdere conferenties en liefdadigheidsevenementen in New York. Hij was onder andere aanwezig bij de jaarlijkse Clinton Global Initiative-bijeenkomst, waar hij sprak over de gevaren van sociale media en kunstmatige intelligentie voor kinderen.

Diezelfde dag verscheen hij op het Skift Global Forum, waar hij vertelde over duurzaam toerisme en zijn werk in Botswana. Daarbij verwees hij ook naar zijn overleden moeder, prinses Diana. Een dag later verscheen Harry onverwacht bij een evenement van The Diana Award, waar hij sprak over het belang van mentale gezondheid.

‘Tot 750.000 dollar voor een keynote’

Volgens brandingexpert Eric kan Harry voor een keynote tussen de 250.000 en 750.000 dollar ontvangen. Voor exclusieve evenementen zou dat bedrag kunnen oplopen tot bijna 1 miljoen dollar. ‘Harry’s koninklijke titel en persona kunnen nog steeds schade aanrichten aan een eventbudget.’ Wel benadrukt hij dat er een grote kans is dat Harry niet betaald krijgt wanneer hij spreekt op een liefdadigheidsevenement. ‘Maar niet al deze stops zijn een manier om geld binnen te halen met verborgen cheques.’

‘Hij krijgt de aandacht’

Hoewel het niet bekend is of Harry dus betaald heeft gekregen voor zijn optredens in New York, haalt hij er sowieso een ander voordeel uit: aandacht. ‘Een groot deel van zijn optredens zal grotendeels onbetaald zijn, maar hij krijgt de aandacht, en dat houdt hem in de schijnwerpers en maakt hem opnieuw boekbaar voor andere dingen.’

Bron: Page Six