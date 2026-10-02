Hoogzwangere Anne Hathaway geeft update over zwangerschap

Tekst: Sabine van der Spoel

Anne Hathaway zit momenteel in het derde trimester van haar zwangerschap. Tijdens haar bezoek aan The Tonight Show Starring Jimmy Fallon deed ze een boekje open over de eerste weken nadat ze ontdekte dat ze in verwachting was.



Ter promotie van haar nieuwe film Verity was Anne Hathaway te gast bij talkshowhost Jimmy Fallon. Daar sprak ze onder meer over het moment waarop ze ontdekte dat ze opnieuw zwanger was en welke klachten daarbij kwamen kijken.

Nieuw reukvermogen

Anne ontdekte ongeveer tweeënhalve week voordat de promotietour voor The Devil Wears Prada 2 begon dat ze in verwachting was. Bij haar eerste zwangerschap had ze vooral last van vermoeidheid, maar dat bleef deze keer uit. Wel kreeg ze volgens haar last van acne en een extreem sterke reukzin.



‘Tijdens mijn eerste zwangerschap had ik vooral vermoeidheid als symptoom, en daar had ik deze keer geen last van. Deze keer had ik voornamelijk last van acne, maar ik had ook een bizar sterk reukvermogen.’

Van hotelkeukens tot parfum

Het versterkte reukvermogen zorgde ervoor dat Anne tijdens haar promotiewerk allerlei geuren veel intenser waarnam. Ook de verschillende plekken die ze tijdens de promotietour bezocht, leverden volgens de actrice de nodige geuren op. Ze rook onder meer vuilnisbakken, keukens en roomservice wanneer ze hotels en liften binnenging. Ook parfum bleek een uitdaging. ‘Parfum was echt heel heftig, omdat mensen van wie ik hou naar me toe kwamen en zeiden: “Oh mijn god! Hoi! Wat leuk je te zien!” En dan dacht ik: “Ik hou van je, maar ieuw.”’

Nieuwe uitdaging in haar derde trimester

De actrice vertelde dat haar doel tijdens het eerste trimester vooral was om in het openbaar niet te hoeven kokhalzen. Nu ze in haar derde trimester zit, vertelt ze grappend dat ze zichzelf een nieuw doel heeft gesteld: ‘niet waggelen in het openbaar’.