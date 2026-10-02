Jesse McCartney en vrouw Katie maken zwangerschap tweede kindje bekend

Tekst: Sabine van der Spoel

Jesse McCartney en zijn vrouw Katie Peterson krijgen opnieuw een baby. De Amerikaanse zanger maakte het nieuws samen met zijn vrouw bekend via social media.

Jesse McCartney en Katie deelden het nieuws met een foto’s waarop zij en hun zoontje Archer met echofoto’s te zien zijn. Daarmee krijgt hun gezin er in maart volgend jaar een nieuw lid bij. Voor Archer staat er eveneens een nieuwe rol te wachten.

Grote broer Archer

Jesse maakte het nieuws bekend met een korte boodschap bij de foto. ‘Archer is gepromoveerd tot grote broer’, schrijft de zanger bij de beelden. Katie is volgens de bekendmaking uitgerekend in maart volgend jaar.

Gezinsuitbreiding

Jesse McCartney en Katie Peterson trouwden in 2021. Hun zoon Archer werd vorig jaar geboren. Met de komst van hun tweede kind breidt het gezin zich opnieuw uit.

Bekend van ‘Beautiful Soul’

Jesse McCartney is onder meer bekend van de nummers Beautiful Soul en Leavin’. Hoewel Jesse en Katie hun privéleven grotendeels buiten de spotlights houden, deelden ze de zwangerschap wel met de wereld.