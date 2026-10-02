Koning Willem-Alexander reageert geraakt op onderzoek naar koloniale rol Oranjes

Tekst: Sabine van der Spoel

Koning Willem-Alexander heeft gereageerd op het onderzoek naar de betrokkenheid van het Koninklijk Huis bij het koloniale verleden van Nederland. De uitkomsten noemt hij ‘onverbloemd en indringend’.

Het onderzoek werd vrijdag aan de koning overhandigd tijdens een bijeenkomst aan de Universiteit Leiden. Willem-Alexander gaf in 2022 zelf opdracht voor het onderzoek naar de rol van zijn familie in de koloniale geschiedenis.

‘Schrijnende en confronterende conclusie’

Volgens de onderzoekers waren de Oranjes actief betrokken bij het koloniale systeem. Stadhouders en koningen steunden dat systeem, waarin sprake was van uitbuiting en geweld. Hoewel de koninklijke familie volgens het onderzoek nauwelijks financieel profiteerde van de trans-Atlantische slavenhandel, werd deze wel structureel ondersteund en in stand gehouden.

Willem-Alexander zegt dat de familie daarmee handelde volgens de opvattingen die destijds in Nederland en Europa heersten. Tegelijkertijd vindt hij het ontbreken van ‘tegendraads leiderschap’ binnen zijn familie een pijnlijke constatering. ‘Dat is een schrijnende en confronterende conclusie’, aldus de koning. ‘Een conclusie die me raakt, ook al ben ik van drie generaties later.’

Onderzoek moet volgens koning vervolg krijgen

Voor Willem-Alexander betekent de presentatie van het onderzoek naar eigen zeggen geen afsluiting. Hij ziet de uitkomsten als een aansporing om zich ook in het heden en de toekomst in te zetten. ‘Ik kan het verleden niet veranderen. Maar ik kan wel naar beste kunnen een positieve bijdrage leveren aan het heden en aan de toekomst.’

De koning wijst er daarnaast op dat de gevolgen van kolonialisme en slavernij nog altijd merkbaar zijn. Hij noemt daarbij discriminatie en economische uitbuiting. Samen met koningin Máxima wil hij zich blijven inzetten voor ‘verbinding, heling en verzoening’.