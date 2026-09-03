Koning Willem-Alexander treft bijzondere ‘Máxima’ na werkbezoek

Tekst: Ruth Smeets

Koning Willem-Alexander kreeg aan het einde van zijn bezoek aan Museumpark VONK in Eindhoven een bijzonder tafereel voorgeschoteld. Bij de auto werd hij uitgezwaaid door iemand die verkleed was als koningin Máxima.

Daarvoor opende en bekeek koning Willem-Alexander het vernieuwde park. Tijdens zijn rondgang maakte hij kennis met verschillende onderdelen en stak hij ook zelf de handen uit de mouwen.

Opvallend afscheid

Na afloop wachtte een groep kinderen de koning buiten op. Zij wilden graag samen met hem op de foto. Koning Willem-Alexander nam daar de tijd voor en gaf de kinderen na afloop een high five. Vervolgens liep hij verder richting zijn auto, waar hem nog een laatste opvallende verrassing wachtte: een als Máxima verklede persoon stond hem uit te zwaaien.

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Beeld: ANP

Zelf aan de pomp

Een van de onderdelen die de koning bij het Museumpark bezocht, was een groot watergemaal. Dat stond symbool voor de industrialisatie en de invloed daarvan op de regio. De installatie kon met een pomp in werking worden gezet. Hoewel die vooral voor kinderen bedoeld is, kreeg koning Willem-Alexander te horen dat volwassenen hem eveneens mochten proberen. De koning maakte daar graag gebruik van en pompte enthousiast mee.

Aandacht voor medewerkers en vrijwilligers

Daarna ging het bezoek verder naar het middeleeuws marktplein. In een van de huisjes sprak koning Willem-Alexander met medewerkers, vrijwilligers en de oprichtster van het park. Hij luisterde aandachtig naar wat zij vertelden en liet na afloop weten dat hij het ‘heel boeiend’ vond om te horen. Toch is hem waarschijnlijk ook het afscheid bijgebleven.