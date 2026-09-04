Koningin Camilla verrast publiek met brief van koningin-moeder Elizabeth

Tekst: Lisa Manche

Koningin Camilla (79) heeft onverwachts het podium bestegen tijdens een live-voorstelling van Letters Live in de Royal Festival Hall. Ze las een brief voor die geschreven is door koningin-moeder Elizabeth, de oma van koning Charles.

Inzet voor belang van lezen en schrijven

Tijdens de show werd geld ingezameld voor de National Literacy Trust, een organisatie die mensen ondersteunt met lezen en schrijven. Koningin Camilla maakt zich al jarenlang hard voor het belang van lezen en schrijven. Sinds 2010 is ze beschermvrouwe van de National Literacy Trust.

Brief van koningin moeder Elizabeth

Koningin-moeder Elizabeth schreef de brief in 1952 aan de Britse dichteres Edith Sitwell, na het overlijden van haar echtgenoot koning George. In de brief vertelt ze dat het lezen van boeken troost geeft en rust kan bieden in lastige tijden.

Letters Live

Tijdens Letters Live lezen artiesten brieven voor die door mensen van over de hele wereld geschreven zijn. Elke voorstelling heeft een andere line-up en het is steeds een verrassing wie er op het podium te zien is. Naast koningin Camilla, stonden donderdagavond ook actrices Jessie Buckley en Olivia Colman op het podium.

Naast haar inzet voor het belang van lezen en schrijven, zet koningin Camilla zich als beschermvrouwe ook in tegen huiselijk geweld. Meer daarover zie je in deze video.