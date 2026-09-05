Montana Meiland koopt villa flink boven de vraagprijs

Tekst: Lisa Manche

Montana Meiland heeft de sleutel van haar miljoenenvilla gekregen. In augustus werd ze eigenaar van de villa en nu kan ze eindelijk zelf haar nieuwe huis betreden. De villa had een flinke vraagprijs, waar Montana fors overheen is gegaan. Dat meldt ‘Bekende Buren’.

De villa bevindt zich op een landgoed van bijna 10.000 vierkante meter in Noordwijkerhout.

Boven de vraagprijs

Oorspronkelijk werd voor de villa 1,2 miljoen euro gevraagd, maar Montana heeft uiteindelijk 1.325.000 euro. Hiermee is ze 125.000 euro boven de vraagprijs gegaan. Op de woning liet ze ook een hypotheek van 1,3 miljoen euro vestigen.

‘Best bewaarde geheim van Noordwijkerhout’

De woning bevat flink wat ruimte. Het perceel is maar liefst 9.848 vierkante meter. Bij aankomst zie je meteen een mooi bruggetje en een fontein in de voortuin. Achter de villa bevindt zich een groot stuk weide. De villa zelf is 225 vierkante meter en heeft vijf kamers, waarvan vier ingericht zijn als slaapkamer. Verder is er één badkamer. Ook is er een garage, en een riante woonkeuken met ingebouwde apparaten.De verkopende makelaar noemde de woning ‘misschien wel het best bewaarde geheim van Noordwijkerhout’.