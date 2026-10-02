Aan deze strikte regel moet prins George zich houden op Eton

Tekst: Sabine van der Spoel

Prins George is begonnen aan een nieuw hoofdstuk. Begin september begon de jonge prins aan de prestigieuze kostschool Eton College, en daar gelden strenge regels.

Prins George is inmiddels begonnen aan zijn tijd op Eton College in Berkshire. Op de prestigieuze kostschool krijgt de dertienjarige jongen te maken met verschillende regels en tradities. Eén daarvan heeft betrekking op telefoons.

Geen smartphone met internet

Waar een smartphone voor veel tieners een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven is, ligt dat voor leerlingen op Eton anders. De school staat wel toe dat leerlingen telefonisch contact houden met het thuisfront, maar daar zitten duidelijke beperkingen aan.

George kan op school gebruikmaken van een eenvoudige telefoon waarmee hij kan bellen en sms’en. Een internetverbinding ontbreekt. Daarmee kunnen de leerlingen dus niet via hun telefoon op internet of sociale media terecht.

Goed ontvangen

Volgens Melanie Sanderson van The Good Schools Guide is die aanpak goed ontvangen door ouders. ‘De beslissing over de telefoons werd door ouders zeer verwelkomd en de jongens hebben het zo druk dat ze geen tijd hebben om op hun bed te zitten en door TikTok te scrollen’, vertelt ze aan PEOPLE.

William wil geen smartphone voor George

De regel komt overeen met wat prins William eerder vertelde over het telefoongebruik binnen zijn gezin. In november 2025 sprak hij over de mogelijkheid dat George op de middelbare school een telefoon zou krijgen, zolang die geen internettoegang heeft.

‘Onze kinderen hebben geen telefoons. Ik denk dat wanneer George naar de middelbare school gaat, hij misschien een telefoon zonder internetverbinding krijgt’, zei William destijds. Over een ouderwetse telefoon waarmee kinderen kunnen bellen en berichten sturen, was hij duidelijk: ‘Een telefoon waarmee je kunt bellen en sms’en, de ouderwetse telefoon zoals ze die noemen, vind ik prima. Ik heb vooral een probleem met toegang tot internet. Ik denk dat kinderen online toegang kunnen krijgen tot te veel dingen die ze niet hoeven te zien.’

Een flinke omschakeling voor de nieuwe leerlingen

George begon eerder deze maand op de school in Berkshire, waar zijn vader tussen 1995 en 2000 leerling was. De nieuwe leerlingen krijgen volgens Sanderson gedurende de eerste helft van het schooljaar een uitgebreid introductieprogramma. Daarbij ligt de nadruk erop dat de jongens binnen hun huis een hechte groep vormen en volop deelnemen aan het schoolleven.