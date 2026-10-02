Froukje over keerzijde van bekendheid: ‘Hoe bewaak je je privéleven?’

Tekst: Sabine van der Spoel

Froukje merkt dat haar bekendheid invloed heeft op de manier waarop ze naar haar eigen leven kijkt. De 25-jarige zangeres vertelt dat ze zich regelmatig afvraagt hoe ze haar privéleven kan beschermen terwijl ze zich via haar muziek aan het publiek laat zien.

In een gesprek met het ANP over haar nieuwe album Kijk Je Naar Mij? vertelt Froukje dat ze soms moeite heeft met het bewaken van de balans tussen haar privéleven en haar leven in de spotlights. ‘Hoe bewaak je je privéleven en geef je tegelijkertijd jezelf helemaal over aan het publiek?’ Daarbij speelt ook de vraag mee hoe anderen haar zien. ‘Ik maak muziek die gaat over mezelf. En ik presenteer mezelf op een bepaalde manier. Ik ben gewoon best wel bezig met hoe andere mensen naar mij kijken.’

Ruimte voor zichzelf

Ook vindt Froukje het soms best lastig hoe ze zich kan ontwikkelen als artiest. ‘Hoe blijf ik vrij en intuïtief, maar ben ik ook een duidelijke artiest met richting? Terwijl je als mens gewoon nog elke dag verandert.’



Volgens Froukje hoeft haar bekendheid daarbij niet te betekenen dat ze voortdurend met de aandacht van anderen bezig is. ‘Ik ben ook niet zo superberoemd’, zegt ze.

Een eigen leven hebben

Ook al is ze inmiddels een bekend gezicht, Froukje wil haar dagelijkse leven blijven leiden zoals ze dat zelf gewend is. Ze gaat met vrienden en vriendinnen uit en probeert zich niet te veel bezig te houden met herkenning op straat. ‘Ach, soms word ik wel herkend, maar ik probeer dat wel los te laten. Ik ben ook gewoon 25 en ik wil lekker mijn leven leiden. En ik woon in Amsterdam, daar kijkt niemand echt raar van je op.’

Nieuwe muziek

Op haar nieuwe album komen verschillende onderwerpen voorbij. Tijdens het schrijven hield Froukje zich onder meer bezig met wat er in de wereld gebeurde. Dat is terug te horen in Wat Moet Ik In De Oorlog? en Wereld, Slaap Zacht. ‘Ik vind het geen verplichting om te schrijven over maatschappelijke thema’s, maar het is wel echt interessant.’