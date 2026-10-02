Charles Spencer onthult wat hij zou doen als hij koning Charles tegenkomt

Tekst: Sabine van der Spoel

Charles Spencer heeft onthuld hoe hij zou reageren als hij koning Charles tegen het lijf zou lopen. Zijn antwoord tijdens een bijeenkomst in New York was veelzeggend.

Charles Spencer, de broer van prinses Diana sprak afgelopen week met journalist Tina Brown over zijn nieuwe boek Swan Song: Diana, My Sister. Vanuit het publiek kreeg hij onder meer de vraag wat hij tegen de koning zou zeggen als hij hem zou tegenkomen. Charles gaf daar een opvallend kort antwoord op.

‘De Britten zijn daar heel goed in’

‘Britten zijn er goed in om elkaar even aan te kijken en daarna ieder hun eigen kant op te gaan’, antwoordde Charles. Hij suggereerde daarmee dat de twee elkaar waarschijnlijk zouden aankijken en vervolgens ieder hun eigen kant op zouden gaan. Een directe confrontatie met de koning noemde hij niet.

De vraag kwam tijdens een gesprek waarin ook de reactie van Buckingham Palace op Charles’ boek ter sprake kwam. Het paleis reageerde eerder met een zeldzame verklaring op passages uit Swan Song, waarin de broer van Diana onder meer schrijft over een telefoongesprek met de toenmalige prins Charles rond de uitvaart van Diana.

Charles blijft bij zijn herinneringen

Charles noemde de reactie van het paleis tijdens het gesprek ‘een heel agressieve reactie’ en ‘een onterechte reactie op het boek als geheel’. Hij zei daarnaast gefrustreerd te zijn geweest, omdat hij het boek ziet als een liefdevol eerbetoon van een broer aan zijn zus. ‘Ik was eigenlijk heel gefrustreerd, want iedereen die het boek leest, zal zien dat het een liefdevol eerbetoon van een broer aan zijn zus is’, aldus Charles.

Ook verdedigde hij zijn herinnering aan het telefoongesprek met de toenmalige prins van Wales. Volgens Charles heeft hij slechts twee keer telefonisch met Charles gesproken en kan hij zich die gesprekken goed herinneren. Over de reactie van het paleis zei hij dat de koning de mogelijkheid had om de uitspraak te ontkennen, maar dat niet heeft gedaan. Toen journalist Tina Brown stelde dat het paleis de uitspraak koppelde aan Charles zijn verdriet als broer, reageerde hij: ‘Dat heet nou gaslighting.’