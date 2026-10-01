Charles Spencer haalt hard uit naar Britse koningshuis om reactie op Diana-boek

Tekst: Ruth Smeets

Earl Charles Spencer (62) vindt dat het Britse hof ‘zeer agressief’ heeft gereageerd op zijn memoires over prinses Diana. Tijdens een boekpresentatie in New York noemde hij het ‘een onterechte reactie op het boek als geheel’ en benadrukte hij dat het paleis zijn beweringen niet heeft ontkend.

Charles Spencer sprak met journalist Tina Brown in St. Peter’s Chelsea in New York over zijn nieuwe boek Swan Song: Diana, My Sister. Daarin schrijft hij over het leven en de nalatenschap van zijn overleden zus prinses Diana. Het boek verscheen vorige week en leidde tot een zeldzame reactie van Buckingham Palace.

Reactie van het paleis

In Swan Song: Diana, My Sister claimt Charles Spencer onder meer dat toenmalig prins Charles, de huidige koning, in een telefoongesprek na de dood van zijn ex ‘uitgelaten’ en als ‘een loterijwinnaar’ klonk. Ook schrijft hij dat de huidige koning tijdens een verhitte discussie over de begrafenis van Diana zou hebben gezegd: ‘We vergeten haar snel.’ Het paleis reageerde met de verklaring dat de koning zich ervan bewust is dat ‘de pijn van broederlijk verdriet het kan verstand vertroebelen, het oordeel kan beïnvloeden en herinneringen kan kleuren op manieren die anderen niet herkennen, zelfs vele jaren na zo’n verlies’.

Frustratie over kritiek

‘Ik was eigenlijk heel gefrustreerd, want iedereen die het boek leest, ziet dat het een liefdevolle hulde is van een broer aan zijn zus’, zei Charles Spencer volgens The Telegraph. ‘De stukken over de koninklijke familie zijn daarbij eigenlijk bijzaak.’ Volgens Charles Spencer had de koning de mogelijkheid om niets te zeggen of zijn lezing te ontkennen, maar deed hij geen van beide.

Prinses Diana zou ‘gelukkig’ zijn geweest

Tijdens de bijeenkomst kreeg Charles Spencer ook de vraag wat Diana volgens hem zou zijn geweest als zij niet met de troonopvolger was getrouwd. Zijn antwoord was kort: ‘Gelukkig’. Hij zei daarnaast dat het volgens hem moeilijk kan zijn voor mensen die niet binnen de koninklijke familie zijn opgegroeid om daar later deel van uit te maken. ‘Ik denk dat het een stuk makkelijker is als je opgroeit in een koninklijke familie dan wanneer je erin trouwt’, zei hij.

Boek verkoopt goed in Nederland

Ook in Nederland trekt het boek veel aandacht. De Nederlandse vertaling Zwanenzang is binnengekomen op de tweede plek van de Bestseller 60, maakte boekenkoepel CPNB woensdag bekend. Hoeveel exemplaren er zijn verkocht, is niet duidelijk. Een woordvoerder van Overamstel Uitgevers zegt dat het boek ‘met duizenden tegelijk over de toonbank gaat’. ‘Het is overweldigend hoe goed het loopt. We zijn er hartstikke blij mee.’