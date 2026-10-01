Prins Harry en Meghan Markle woedend na actie paparazzi bij school Archie en Lilibet

Tekst: Ruth Smeets

Prins Harry en Meghan Markle hebben boos gereageerd op fotografen die zouden zijn opgedoken bij de nieuwe school van hun kinderen prins Archie en prinses Lilibet. Via een woordvoerder laten de hertog en hertogin van Sussex weten dat zij de actie ‘buitengewoon onverantwoordelijk’ vinden en spreken zij van een ‘onaanvaardbare inbreuk op de privacy van kinderen’.

Volgens het stel zijn Archie en Lilibet op hun school in Engeland in de gaten gehouden door paparazzi. De fotografen zouden rond het terrein hebben gelopen en hebben geprobeerd zicht te krijgen op de kinderen. Prins Harry en Meghan Markle houden de locatie van hun woning en de school bewust uit de publiciteit.

Fotografen lopen rond bij school

Bij de school zouden twee mannen zijn gezien door beveiligers van het gezin en medewerkers van de school. Ze liepen langs de omheining en stopten op meerdere plekken om het terrein te bekijken. Daarna stapten ze weer in een witte bestelbus, die volgens politieonderzoek later een huurauto bleek te zijn.

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Europees persbureau

De mannen zouden fotografen zijn van een Europees persbureau. ‘Welke foto’s ze ook hebben willen maken, dit was niet alleen een onaanvaardbare inbreuk op de privacy van kinderen’, aldus de woordvoerder. ‘Het was ook een onverantwoordelijke en ondoordachte manier om zich in de buurt van een school te gedragen.’

Opnieuw zorgen om veiligheid

Harry en Meghan verhuisden vorige maand met Archie en Lilibet van Californië naar het Verenigd Koninkrijk. Niet lang daarna werd duidelijk dat de kinderen al snel weer van school waren gehaald. Dat gebeurde volgens de berichten omdat er zorgen waren over hun veiligheid. Ook de route naar hun vorige school zou volgens het beveiligingsteam risico’s hebben opgeleverd door druk verkeer.

Privacy blijft gevoelig onderwerp

Volgens prins Harry en Meghan Markle heeft de Britse pers zich sinds hun terugkeer grotendeels gehouden aan de privacy van het gezin. Toch zouden ‘bepaalde Europese paparazzi’ daar anders mee omgaan. Prins Harry spreekt al jaren kritisch over de rol van de media en zegt de privacy van zijn gezin streng te willen beschermen.