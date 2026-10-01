BN’ers in tranen om overlijden Paulien Cornelisse: ‘Zo’n bijzondere vrouw’

Tekst: Redactie Weekend

Het overlijden van Paulien Cornelisse heeft diepe indruk gemaakt op de Nederlandse entertainmentwereld. De cabaretière, schrijfster en presentator overleed woensdag op 50-jarige leeftijd, nadat haar gezondheid al langere tijd achteruitging.

Na het nieuws delen veel bekende Nederlanders hun verdriet en bewondering. Op social media, televisie en in de kranten wordt Paulien Cornelisse herinnerd als een warm, geestig en origineel mens met een uitzonderlijk talent voor taal.

Warme woorden van collega’s

Splinter Chabot noemt het overlijden van Paulien Cornelisse een ‘groot gemis’. Bij een zwart-witfoto van de cabaretière schrijft Splinter: ‘Zo’n bijzondere vrouw, altijd zo warm en nieuwsgierig. Zo’n tovenaar met taal. Zo onwaarschijnlijk geestig.’ Ook Peter Pannekoek reageert geraakt en noemt haar ‘een ontzettend origineel, slim en grappig mens’. Jochem Myjer omschrijft het nieuws als een ‘f*ckzooi’ en wenst haar dierbaren sterkte. Chantal Janzen deelt op Instagram de woorden: ‘Leuke, lieve, oergeestige, briljante Paulien.’

Bijzondere band met De slimste mens

Herman van der Zandt is ‘ongelooflijk verdrietig’ om het overlijden van Paulien. De presentator werkte de afgelopen tijd nauw met haar samen bij De slimste mens, waar zij sinds 2025 vast jurylid was. ‘Paulien was lief, grappig en ook, zelfs tussen behandelingen in, geweldig energiek. Altijd positief en vol met plannen en verhalen’, laat Herman weten. Samen met eindredacteur Harm-Jan bouwden ze volgens hem in korte tijd een bijzondere band op. Ook minister-president Rob Jetten, die Paulien in het programma leerde kennen, zegt dat hij de gesprekken met haar en haar gevoel voor taal en humor koestert.

Een eigen blik op taal

Voor velen was Paulien onlosmakelijk verbonden met taal. Wim Daniëls verwijst op X naar haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en schrijft dat taal ‘echt haar ding’ was. Volgens de schrijver en taalkundige had ze daar nog lang over moeten blijven vertellen. Daphne Deckers bedankt Paulien ‘voor je grappige, originele en altijd rake liefde voor de Nederlandse taal’. In de Amsterdamse gemeenteraad las Femke Halsema een citaat uit Taal is zeg maar echt mijn ding voor: ‘Uiteindelijk is maar heel weinig écht belangrijk. Liefde. Dood. Sex. Eten. Vriendschap. Infrastructuur. Mededogen. Bruistabletten. Minderen. Verrekijkers.’

Gemist op televisie en in de krant

Ook Arjen Lubach stond in zijn programma Lubach stil bij het overlijden van zijn goede vriendin Paulien. Hij vertelde dat het nieuws kort voor de opname binnenkwam en noemde haar ‘één van de grappigste mensen die hij ooit heeft gekend’. De presentator had haar naar eigen zeggen nog graag ‘duizend keer’ te gast gehad. De dag na haar overlijden openen meerdere grote Nederlandse kranten met een foto van Paulien op de voorpagina. NRC schrijft dat ze iedereen ‘in haar compleet eigen wereld’ trok, terwijl Trouw haar omschrijft als een ‘unieke observator van onze taal’. Paulien kreeg in 2021 de diagnose schildklierkanker en maakte in 2024 bekend opnieuw kanker te hebben. Eerder dit jaar moest ze haar geplande theatervoorstellingen vanwege haar gezondheid annuleren.