‘B&B Vol Liefde’-Timothy doorbrak oud liefdespatroon voor Michaël

Tekst: Redactie Weekend

‘B&B Vol Liefde’-Timothy is dolgelukkig met zijn Michaël. Voordat hij zich voor deze liefde open kon stellen, heeft hij hard aan zichzelf gewerkt, zo deelt hij in Weekend.

De drukte sinds zijn deelname aan B&B Vol Liefde is voor Timothy prima te hebben. ‘Ik ben gelukkig al veertig, dus ik kan het hebben’, zegt hij tegen Weekend. ‘Ik heb al heel wat bergen verzet in mijn leven, dus ik laat het allemaal op me afkomen.’ Desgevraagd vertelt Timothy over de bergen waar hij naar verwees: ‘Ik werk sinds mijn zestiende voor mezelf en heb op meerdere plaatsen in mijn leven gewoond. Ook in het buitenland. Dus ik ben wel tegen het een en ander bestand. Bovendien heeft mijn moeder mij en mijn zusjes van jongs af aan alleen opgevoed – daar leer je natuurlijk ook een hoop van. De rest in het leven valt dan allemaal wel mee.’

Timothy over zijn moeder

Timothy’s moeder heeft er twee keer alleen voor gestaan met haar kinderen. ‘Ik heb drie zusjes, de twee jongsten hebben een andere vader. Beide mannen zijn lapzwansen: ze wilden wel kinderen maken, maar niet verzorgen.’ Ook alimentatie wilden ze niet betalen. Toch resulteerde het bij Timothy niet in angst voor de liefde: ‘Ik heb er altijd voor opengestaan. Ik wilde altijd wat ik nu heb: iemand tegen wie je lekker aan kunt leunen.’

Liefdespatroon doorbroken

Wel moest Timothy een liefdespatroon doorbreken en heeft hij hard aan zichzelf gewerkt om andere mannen aan te trekken. ‘Er kwamen altijd een soort van hulpbehoevende types op me af. Ik denk dat ik daar goed op ging: iemand willen helpen. Maar eigenlijk help je iemand helemaal niet. Het is namelijk een soort leegte opvullen in jezelf, dat is voor niemand goed natuurlijk. Ik heb geleerd het bij mezelf te houden. Je maakt je eigen geluk, niet een ander.’

De ontwikkeling van Timothy

Vorig jaar kreeg Timothy voor zijn verjaardag een cursus in opstellingen. ‘Het is heel lastig uit te leggen, omdat het ook energetisch is, maar er zijn bepaalde lijntjes achter mij doorgeknipt.’ Timothy was altijd op zoek naar rust in zijn leven en zegt die toen te hebben gevonden. Als Party vraagt of Timothy voorheen altijd een soort ‘redder’ in de relatie wilde zijn omdat hij zonder vader is opgegroeid, legt hij uit: ‘Deels, je mist natuurlijk wel iets. Je bent daardoor toch zoekende naar meer en beter in je leven. De leegte die ik eerder had, heb ik nu opgevuld met mezelf. Door die opstelling. Ik ben toen echt gaan voelen. Je moet dan wel méga eerlijk tegen jezelf kunnen zijn.’

Lees het hele gesprek met Timothy in Weekend 40, vanaf vandaag in de winkels en hier online te bestellen.