Arie van B&B Vol Liefde bevestigt relatie op sociale media: ‘Caroline en ik hebben nu echt verkering’

Tekst: Vera Guldemeester

Het hoge woord is eruit: Caroline en Arie uit B&B Vol Liefde zijn officieel een stel. Na hun deelname aan het programma namen de twee rustig de tijd om te ontdekken of hun gevoelens ook buiten de camera’s stand zouden houden. Inmiddels hoeven ze daar niet meer over na te denken: ze hebben verkering.

Vorige week vertelde Arie al dat er snel duidelijkheid zou komen over hun toekomst samen. Die knoop is inmiddels doorgehakt. Op Instagram deelt hij het heuglijke nieuws. ‘Caroline en ik hebben nu echt verkering, om het ouderwets te zeggen’, vertelt hij. ‘Ik hoop dat het nog heel lang mag duren. Ik ben er heel blij mee.’

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Verkering

Ook Caroline bevestigt deze week tegenover Rijnmond dat het serieus is tussen de twee. ‘Laten we zeggen: we hebben verkering.’ Dat besluit kwam niet direct na B&B Vol Liefde. Tijdens de opnames vond de B&B-houdster het namelijk lastig om zich helemaal vrij te voelen met alle camera’s om haar heen. Nu die verdwenen zijn, krijgen ze de kans elkaar op een andere manier te ontdekken. ‘Je leert elkaar nu pas echt goed kennen. We doen gewoon andere dingen.’

Dat die kennismaking goed uitpakt, is duidelijk. Caroline heeft inmiddels genoeg eigenschappen ontdekt die ze in haar nieuwe liefde kan waarderen. ‘Arie is een hele goede en lieve man. Hij kan alles. Het is een kluskampioen en hij is goed met de honden’, vertelt ze.

Arie is helemaal op zijn plek

Ook Arie lijkt helemaal op zijn plek bij Caroline. Volgens hem voelen ze elkaar uitstekend aan. ‘We begrijpen elkaar gewoon heel snel en heel goed. We hebben eigenlijk aan een blik al genoeg.’

Naast een nieuwe liefde heeft B&B Vol Liefde Caroline ook een flinke dosis bekendheid bezorgd. Volgens haar staan er dagelijks mensen voor de deur die cadeautjes voor de honden meenemen. ‘Ik kan een winkel beginnen. Maar ik neem het natuurlijk gewoon mee naar de shelter’, vertelt Caroline.

Caroline en Arie zijn hartstikke gelukkig met elkaar, zo ook Kees Jan en Lynn: