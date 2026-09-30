Trijntje Oosterhuis hoopt dat Marco Borsato binnenkort weer op het podium stapt

Tekst: Vera Guldemeester

Trijntje Oosterhuis (53) zou Marco Borsato (59) graag weer op het podium zien. De zangeres, die in het verleden meerdere keren met hem samenwerkte, laat weten dat ze hem als mens blijft steunen. Ook het nieuws dat zijn albums opnieuw worden uitgebracht, stemt haar blij.

Maandag werd bekend dat Universal Music de Nederlandstalige studio- en livealbums van Marco op gekleurd vinyl gaat uitbrengen. Voor Trijntje is dat een welkome ontwikkeling. ‘Dat vind ik fantastisch om te horen’, reageert ze. ‘Ik vind het alleen maar goed nieuws als hij oude nieuwe dingen uitbrengt.’

Weg terugvinden naar podium

De twee kennen elkaar ook op muzikaal vlak goed. Zo zongen ze samen Wereld Zonder Jou en Ik Zou Het Zo Weer Overdoen. Trijntje hoopt dan ook dat het niet bij het opnieuw uitbrengen van bestaande muziek blijft, maar dat Marco zelf eveneens zijn weg terug naar het podium vindt.

Over die wens is de zangeres duidelijk. ‘Ga alsjeblieft weer zingen. Heel Nederland wil toch uiteindelijk dat hij weer in zijn kracht komt te staan’, zegt ze. Wat haar betreft mag Marco zijn stem dus weer laten horen.

Lang genoeg geduurd

Tegelijkertijd benadrukt Trijntje dat ze niet over hem wil oordelen. ‘Het heeft allemaal lang genoeg geduurd en ik heb er geen oordeel over. Ik keer mijn rug niet naar hem als mens.’ Of Marco daadwerkelijk weer gaat optreden, is niet bekend. Voorlopig spreekt Trijntje vooral de hoop uit dat hij opnieuw gaat zingen.

Trijntje bundelt levenslessen na 30 jaar op het podium. In de video hieronder vertelt ze er meer over: