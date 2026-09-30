Paulien Cornelissen c Annemieke van der Togt

© Annemieke van der Togt

‘De Slimste Mens’ woensdagavond niet uitgezonden na overlijden Paulien Cornelisse

Tekst: Evelien Berkemeijer

30/09/2026

KRO-NCRV heeft ‘De slimste mens’ woensdagavond niet uitgezonden vanwege het overlijden van Paulien Cornelisse. De schrijver, cabaretier en juryvoorzitter overleed woensdag 30 september op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Bij Paulien Cornelisse werd in 2024 kanker vastgesteld. Ondanks haar ziekte bleef ze schrijven, optreden en televisie maken. Sinds september 2025 vormde ze samen met Herman van der Zandt het vaste duo van De slimste mens, waar ze drie seizoenen aan verbonden was.

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Herman van der Zandt: ‘Ik ga haar enorm missen’

Herman reageerde verdrietig op het overlijden van zijn collega. ‘Ik ben ongelooflijk verdrietig. Paulien was lief, grappig en ook -zelfs tussen behandelingen in- geweldig energiek. Altijd positief en vol met plannen en verhalen. Samen met eindredacteur Harm-Jan bouwden we in korte tijd echt een bijzondere band op. Ik ga haar enorm missen en wens alle liefs aan haar familie en vrienden.’

KRO-NCRV diep geraakt

Ook Arie Koornneef, directievoorzitter van KRO-NCRV, stond stil bij haar overlijden. ‘We zijn diep geraakt door het overlijden van Paulien, het is niet te bevatten. In de slimste bracht ze op ongeëvenaarde wijze scherpte, humor en eigenheid met zich mee. De manier waarop ze naar taal, mensen en de wereld keek, maakte haar aanwezigheid heel bijzonder. We zijn dankbaar voor alles wat ze ons en onze kijkers heeft gegeven en zullen haar enorm missen. Onze gedachten zijn bij haar familie, vrienden en iedereen die haar liefhad.’

‘De Slimste Mens’ niet uitgezonden

In overleg met de familie van Paulien besloot KRO-NCRV De slimste mens woensdagavond niet uit te zenden. De geplande afleveringen schuiven vanaf donderdag een dag op. Op een later moment wordt bekendgemaakt wanneer de aflevering die oorspronkelijk voor vrijdag gepland stond alsnog wordt uitgezonden.

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Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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