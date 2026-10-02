Freek Rikkerink geeft update over gezondheid: ‘Geen verandering, en geen verandering is goed’

Tekst: Sabine van der Spoel

Freek Rikkerink heeft een update over zijn gezondheid gegeven. Samen met Suus Stortelder was hij te gast bij de Q-middagshow voor de release van hun nieuwe single ‘Pijnstillers’.

Freek Rikkerink kijkt met een goed gevoel terug op het afgelopen jaar, zo deelt hij met Q-middagshow-host Domien Verschuren en co-host Anton Griep. ‘We kijken toch wel terug op een heel mooi jaar.’ De afgelopen periode stond voor Freek en Suus onder meer in het teken van veel optredens en een show in de GelreDome. ‘Het thema van de show in de GelreDome was we vieren het leven en ik kan wel zeggen dat we dat echt aan het doen zijn.’

Zoontje Sef

Ook thuis heeft Freek veel om van te genieten. Hij en Suus zijn ouders van zoontje Sef, over wie Suus enthousiast vertelt. ‘Hij is gek om te zeggen, maar het is best een chill kind.’ Volgens haar is hun zoontje over het algemeen relaxed en slaapt hij goed. ‘Het is echt gewoon een mini Freek. Het is echt een kopie. Hij heeft hetzelfde gezicht maar dan in kindervorm.’

Gezondheid: ‘Geen verandering is goed’

Freek geeft aan dat het op gezondheidsgebied goed gaat. ‘Het gaat goed, geen verandering, en geen verandering is goed.’ De komende periode blijft er daarnaast genoeg te doen. Suus vertelt dat ze bezig zijn met opnames voor The Voice en dat ze werken aan nieuwe muziek.

Nieuwe release

Suzan en Freek waren in de studio voor de release van hun nieuwe single Pijnstillers. ‘Muziek is voor ons de afgelopen anderhalf jaar meer dan ooit een soort pijnstiller geweest’, vertelt Freek over het nieuwe nummer. ‘Iets waar we op konden teruggrijpen en ook waar we woorden konden geven aan een gevoel en dat hebben we met dit liedje geprobeerd.’

Nieuwe muziek

Het blijft overigens niet bij de release van één nieuw liedje. Freek deelt dat er nog meer muziek aankomt. ‘Op vrijdag 13 november komt ons nieuwe album uit.’