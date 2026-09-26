Hilary Duff voert beroemde Trevifontein-scène opnieuw uit

Tekst: Sabine van der Spoel

Hilary Duff heeft een iconisch moment uit ‘The Lizzie McGuire Movie’ opnieuw tot leven gebracht. De zangeres en actrice kruipt daarvoor heel even in de huid van Lizzie en doet een bekende scène bij een replica van de Trevifontein na.

De 38-jarige Hilary Duff deelde afgelopen week een video op Instagram waarin ze de scène uit de Disney-film nabootst, waarbij ze plaatsneemt op de rand van de replica van de Trevifontein in The Forum Shops at Caesars Palace in Las Vegas.

Iconische Lizzie McGuire scène

In de video zegt Hilary ‘Okay’ voordat ze een muntje over haar hoofd gooit. Vervolgens glimlacht ze, staat ze op en loopt ze weg. Bij de beelden schrijft ze: ‘any guesses what I wished for …,’ gevolgd door onder meer een discobal- en kersenemoji.

De scène die Hilary opnieuw uitvoert, komt uit The Lizzie McGuire Movie. Daarin bezoekt Lizzie met haar klas de echte Trevifontein in Rome. Nadat Gordo aangeeft dat hij zelf geen wens hoeft te doen, gooit Lizzie een muntje in de fontein. Wanneer ze haar ogen opent, staat ze oog in oog met Paolo Valisari, de Italiaanse popster.

‘Any guesses what I wished for …’

Het nieuwe filmpje van Hilary verschijnt een week nadat ze haar laatste show van The Lucky Me Tour in Londen gaf. Tijdens dat optreden hintte ze erop dat er meer concertdata voor 2027 zouden komen.



Inmiddels is bekend dat Hilary in 2027 opnieuw naar Europa komt, ook komt ze naar Nederland! Ze staat op maandag 17 mei voor het eerst in haar carrière in de Ziggo Dome. Een dag eerder geeft ze haar eerste optreden in België, in Vorst Nationaal in Brussel.