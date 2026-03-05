2024 Instyle Imagemaker Awards Hilary Duff

Hilary Duff doet bijzondere onthulling: ‘Ik kreeg geen onderwijs als kindster’

Tekst: Denise Delgado

05/03/2026

Hilary Duff (38) zegt dat haar schooltijd er als kindster behoorlijk bij inschoot. In de podcast ‘Table Manners’ vertelt de actrice en zangeres dat ze vooral op sets stond en daardoor ‘nul onderwijs’ kreeg.

Lizzie McGuire

De voormalige Lizzie McGuire-ster volgt naar eigen zeggen nooit een ‘normale’ schoolroute. Haar moeder opperde ooit dat ze een GED zou kunnen halen (een Amerikaans diploma op middelbareschoolniveau), maar dat is er uiteindelijk niet van gekomen.

Hilary zegt dat ze zich er nu minder druk om maakt. Ze heeft het idee dat ze op andere vlakken juist veel heeft ontwikkeld, en ze leert veel door zelf dingen uit te zoeken en te lezen, al komt ze daar naar eigen zeggen niet altijd aan toe.

Bijles van zoon

Tegenwoordig krijgt ze bovendien een soort ‘bijles’ van haar oudste zoon Luca (13). Hij zit wél op school en verrast haar soms met dingen die hij leert en haar weer kan uitleggen.

Ondertussen is Hilary ook muzikaal weer volop bezig: haar album luck…or something kwam binnen op plek drie in de Billboard 200 en later dit jaar gaat ze op tournee met the lucky me tour.

BEELD: ANP/instagram: @tablemannerspodcast

