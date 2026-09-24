Hilary Duff C Getty

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Hilary Duff komt voor het eerst naar de Ziggo Dome

Tekst: Evelien Berkemeijer

24/09/2026

Hilary Duff, die wereldwijd doorbrak met ‘Lizzie McGuire’, keert groots terug naar de muziek… en nu ook in Europa! In mei 2027 staat de Amerikaanse zangeres en actrice voor het eerst in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Na bijna twintig jaar trekt Hilary Duff weer op grote schaal de wereld rond met the lucky me tour. De concertreeks staat in het teken van haar zesde studioalbum ‘luck… or something’, terwijl ook bekende nummers als Come Clean en What Dreams Are Made Of voorbijkomen.

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Europa toch op de planning van Hilary Duff

Aanvankelijk leek het erop dat Hilary Europa grotendeels zou overslaan, maar inmiddels zijn meerdere Europese optredens aangekondigd. De nieuwe reeks concerten begint op 7 mei 2027 in Madrid en voert de zangeres daarna onder meer langs Berlijn, Parijs, Brussel en Kopenhagen.

Voor het eerst naar de Ziggo Dome

Op maandag 17 mei 2027 staat Hilary voor het eerst in haar carrière in de Ziggo Dome. Een dag eerder treedt ze eveneens voor het eerst op Belgische bodem op, in Vorst Nationaal in Brussel. Bij beide concerten is Rebecca Black aangekondigd als special guest. De kaartverkoop voor het Nederlandse optreden loopt via Ticketmaster en start op 2 oktober om 10.00 uur; tickets voor Brussel zijn vanaf datzelfde moment verkrijgbaar via livenation.be.

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Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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