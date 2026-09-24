Harvey Weinstein veroordeeld tot 15 jaar cel: ‘Je hebt alles vergooid’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Harvey Weinstein is veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf voor de aanranding van voormalig productieassistent Miriam Haley. Rechter Curtis Farber richtte zich bij het uitspreken van de straf rechtstreeks tot de gevallen Hollywoodproducent: ‘Je had alles.’

De 74-jarige Harvey Weinstein werd in 2025 opnieuw schuldig bevonden aan een seksueel misdrijf van de eerste graad, nadat een jury had vastgesteld dat hij Haley in 2006 in zijn appartement in Manhattan had gedwongen tot orale seks. Het Openbaar Ministerie had twintig jaar cel geëist, terwijl zijn advocaten om negen jaar vroegen en daarbij wezen op de ongeveer zes jaar die hij al heeft vastgezeten. Rechter Farber bepaalde uiteindelijk dat een gevangenisstraf van vijftien jaar passend was.

Haley spreekt over ‘levenslange straf’

Miriam Haley vertelde de rechtbank welke gevolgen de aanranding volgens haar heeft gehad. ‘Het heeft me kapotgemaakt’, zei ze met tranen in haar ogen. Ze verklaarde dat Weinstein misbruik had gemaakt van haar vertrouwen en zijn machtspositie en beschreef ook het jarenlange juridische proces als zwaar. Volgens Haley voelde het door de vele rechtszittingen, getuigenissen voor de grand jury, kruisverhoren en publieke intimidatie geregeld alsof zij degene was die terechtstond. Ze omschreef wat haar was overkomen als een ‘levenslange straf’ en vroeg rechter Farber rekening te houden met die blijvende impact.

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Aanklager spreekt over gebrek aan berouw

Openbaar aanklaagster Nicole Blumberg stelde dat Weinstein weinig berouw had getoond en vroeg de rechter eveneens te kijken naar zijn bredere geschiedenis van vermeend seksueel wangedrag. Ook beschuldigde ze hem ervan vanuit de gevangenis de publieke opinie over zijn zaak te willen beïnvloeden. Volgens Blumberg bleek uit opgenomen telefoongesprekken dat Weinstein bereid was meer dan 1 miljoen dollar uit te geven om een podcaster volgens een bepaald tijdschema video’s te laten publiceren. Zij stelde dat dit bedoeld was om de jury te beïnvloeden en zijn aanklagers in diskrediet te brengen. Weinstein gaf tijdens de periode rond zijn nieuwe proces twee interviews aan Candace Owens, waarin hij zijn onschuld bleef volhouden.

Advocaten wijzen op gezondheid Weinstein

De verdediging vroeg om een gevangenisstraf van negen jaar en wees daarbij nadrukkelijk op Weinsteins gezondheid en de tijd die hij al in de gevangenis heeft doorgebracht. Advocaat Jacob Kaplan omschreef hem als een ‘zeer zieke man’ en verwees onder meer naar zijn kankerdiagnose, hart- en nierproblemen, chronische pijn, beperkte mobiliteit en meerdere ziekenhuisopnames. Zijn advocaten stelden dat een straf van twintig jaar er in de praktijk toe zou kunnen leiden dat Weinstein in de gevangenis zou overlijden. Kaplan wees daarnaast op andere zedenzaken in New York waarin volgens de verdediging lagere straffen waren opgelegd en betoogde dat Weinsteins bekendheid geen reden mocht zijn voor een uitzonderlijk zware straf.

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Weinstein leest brieven van zijn kinderen voor

Weinstein sprak de rechtbank ook zelf toe. ‘Ik ben geen perfect persoon,’ zei hij, terwijl hij verklaarde ‘veel spijt’ te hebben en zijn excuses aanbood voor zijn daden. Daarna sprak hij over zijn leven achter de tralies en zei hij dat hij soms slechts een uur per dag naar buiten mag, aan zijn cel wordt vastgeketend en ‘als een dier of erger wordt behandeld’. Ook las Weinstein brieven van zijn kinderen voor. Zijn dochter schreef daarin onder meer over het missen van haar vader tijdens belangrijke momenten en zijn dertienjarige zoon beschreef hoe hij en zijn zus soms in de kleren van hun vader sliepen en zich voorstelden dat hij hen omhelsde. Weinstein sloot zijn verklaring af met een verzoek om genade.

Rechter tegen Weinstein: ‘Je hebt het allemaal vergooid’

Rechter Farber stelde dat Weinstein grote successen had bereikt in de filmindustrie, maar ook herinnerd zou worden als het gezicht van de #MeToo-beweging. Volgens de rechter had Weinstein misbruik gemaakt van Haleys hoop om in de filmwereld te werken en bleef hij tijdens zijn val weigeren verantwoordelijkheid te nemen. Daarna richtte Farber zich rechtstreeks tot hem: ‘Je had alles,’ zei hij. ‘Je had een nalatenschap van grootsheid kunnen opbouwen. Maar je hebt het allemaal vergooid door Miriam Haley aan te vallen.’ Weinstein kreeg vijftien jaar gevangenisstraf. De rechtbanken in Californië moeten nog bepalen of zijn straffen daar en in New York gelijktijdig of achter elkaar worden uitgezeten.

Bron: LA Magazine