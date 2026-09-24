Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuyper overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuyper is op 74-jarige leeftijd overleden. De schrijver overleed na een kort ziekbed in zijn woonplaats Bergen, meldt zijn uitgever Hoogland & Van Klaveren.

Sjoerd Kuyper was ruim vijftig jaar actief als schrijver en werd vooral bekend door zijn kinder- en jeugdboeken. Generaties kinderen groeiden op met zijn verhalen over kleuter Robin en met Het zakmes. Naast boeken schreef hij onder meer gedichten, scenario’s, musicals en liedteksten.

Bekroond kinderboekenschrijver

Sjoerd schreef meer dan vijftig kinder- en jeugdboeken en won daarvoor verschillende prijzen. Vier boeken uit zijn reeks over Robin werden bekroond met een Griffel. Voor Robin en God uit 1996 kreeg hij een Gouden Griffel. Ook ontving hij Zilveren Griffels voor drie andere Robin-boeken en voor de jeugdromans Bizar en Hotel De Grote L. Dit jaar kreeg hij nog een Zilveren Griffel voor Maantje Verhuist de Zee. In 2012 ontving hij voor zijn hele oeuvre de Theo Thijssen-prijs voor kinder- en jeugdliteratuur. De jury schreef destijds: ‘Sjoerd Kuyper kan moeilijke dingen, grootse dingen zelfs, vertellen in een eenvoudige taal, die zich nestelt in je hoofd en blijft rondzingen als een liedje. Een erg mooi liedje.’

Groot succes met Het zakmes

Een van zijn bekendste werken is Het zakmes uit 1981, over de 6-jarige Mees die per ongeluk het zakmes van een vriend meeneemt. Van het boek werden later een succesvolle film en televisieserie gemaakt, waarvoor Sjoerd zelf de scenario’s schreef. De film verscheen in 1992 onder regie van Ben Sombogaart en won onder meer een Cinekid Award, een Gouden Kalf en een Emmy Award.

Van poëzie tot Kinderen voor Kinderen

De in Amsterdam geboren schrijver begon als tiener met schrijven, aanvankelijk vooral poëzie. Zijn eerste dichtbundel Ik herinner mij Klaas Kristiaan verscheen in 1974. Later schreef hij ook liedteksten voor musicals, waaronder De scheepsjongens van Bontekoe, Turks fruit en Dromen zijn bedrog. Samen met Tjeerd Oosterhuis schreef hij in 2012 Hallo Wereld, dat uitgroeide tot een grote hit van Kinderen voor Kinderen.

Grote thema’s in eenvoudige taal

In het werk van Sjoerd speelden thema’s als liefde, dood, vriendschap, geloof, verlies en verlangen een belangrijke rol. In zijn latere boeken klonk ook regelmatig maatschappijkritiek door. Zo schreef hij in De Duik over de gevolgen van het koloniale verleden en behandelde hij in De Grote Vloed de klimaatproblematiek. Over dat laatste boek zei hij: ‘Ik dacht: dit kan weleens mijn laatste grote boek zijn. Zo kan ik nog een beetje helpen, misschien, aan een mooiere wereld.’

Bron: NOS