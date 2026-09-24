Donald Trump 2026 C Getty

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Rechter grijpt in na Trump-verbod: CNN, MS NOW en Politico krijgen toegang tot Witte Huis terug

Tekst: Evelien Berkemeijer

24/09/2026

Een Amerikaanse federale rechter heeft de regering-Trump donderdag bevolen de toegang tot het Witte Huis voor journalisten van CNN, MS NOW en Politico te herstellen. Volgens de rechter is het verbod dat president Donald Trump oplegde waarschijnlijk in strijd met de Amerikaanse grondwet.

Districtsrechter Tim Kelly bepaalde dat de persaccreditaties van de drie nieuwsorganisaties onmiddellijk moeten worden teruggegeven. Ook mag de regering het verbod gedurende veertien dagen niet handhaven, in afwachting van de verdere rechtszaak. De toegang van de media tot het Witte Huis was op 18 september ingetrokken. Donald Trump liet dat weten via sociale media.

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Media stapten naar de rechter

CNN, MS NOW en Politico spanden daarop een zaak aan tegen Trump en andere regeringsfunctionarissen. Volgens de nieuwsorganisaties schond de maatregel de persvrijheid zoals vastgelegd in het Eerste Amendement en hun recht op een eerlijk proces. Kelly oordeelde daarnaast dat de journalisten vooraf op de hoogte hadden moeten worden gesteld en de mogelijkheid hadden moeten krijgen om de intrekking van hun perskaarten aan te vechten.

Rechter ziet onvoldoende onderbouwing voor nationale veiligheid

Het Amerikaanse ministerie van Justitie stelde dat toegang tot het Witte Huis een privilege is en geen recht. Ook voerde de regering nationale veiligheidsbelangen aan, maar volgens Kelly was dat argument onvoldoende met feiten onderbouwd. De rechter wees er verder op dat Trump zijn beslissing publiekelijk had gekoppeld aan wat hij omschreef als een gebrek aan waarheidsgetrouwheid en negatieve berichtgeving door de betrokken media. Een coalitie van persvrijheidsorganisaties en nieuwsorganisaties, waaronder het Reporters Committee for Freedom of the Press, Reuters, The Washington Post en Fox News, stelde in een memorandum dat perstoegang niet mag worden ingetrokken vanwege het redactionele standpunt van een nieuwsorganisatie.

Bron: Views Bangladesh

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Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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