Donald Trump blij met vertrek prins Harry en Meghan Markle uit de VS: ‘Ik was geen fan’

Tekst: Redactie Weekend

Donald Trump (80) is duidelijk niet rouwig om het vertrek van prins Harry (41) en Meghan Markle (45) uit de Verenigde Staten. De Amerikaanse president reageerde woensdag in het Oval Office op de terugkeer van het stel naar het Verenigd Koninkrijk.

Prins Harry en Meghan Markle woonden sinds 2020 in Californië, nadat ze afstand hadden gedaan van hun rol als werkende leden van het Britse koningshuis. Vorige week keerden ze samen met hun kinderen Archie (7) en Lilibet (5) terug naar Groot-Brittannië.

Trump blij met terugkeer naar Engeland

Toen Trump tijdens een persmoment werd gevraagd wat hij van de verhuizing vond, liet hij weinig ruimte voor twijfel. ‘Ik ben er blij mee. Ik was geen fan van hen’, zei hij. Volgens de president heeft het stel zich in het verleden niet goed opgesteld tegenover de Britse royals. ‘Ik vond dat ze de koninklijke familie met veel te weinig respect behandelden. Dat beviel me niet.’ Trump ging zelfs nog een stap verder. ‘Als ik de koninklijke familie was geweest, had ik ze niet teruggenomen’, aldus de president.

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Vol lof over koningin Elizabeth en koning Charles

Over koningin Elizabeth II en koning Charles sprak Trump juist bijzonder positief. ‘Ik had een heel goede band met de koningin. Ik heb haar erg goed leren kennen’, vertelde hij. Ook over Charles had hij lovende woorden. ‘Ik heb ook een heel goede relatie met koning Charles. Ik kende hem al toen hij nog prins Charles was en ik ken hem nu als koning. Ik ken hem al heel lang.’ De president omschreef Charles bovendien als ‘een geweldige, geweldige kerel’. Zijn bewondering voor het Britse koningshuis gaat ver terug. Als kind zag hij in 1953 samen met zijn Schotse moeder Mary Anne Trump de kroning van koning Elizabeth op televisie.

Nog veel onduidelijk over nieuwe leven

Prins Harry en Meghan Markle hebben zelf nog niets bekendgemaakt over hun toekomstplannen in het Verenigd Koninkrijk. Ook is niet duidelijk waar ze precies zullen wonen en hoelang hun verblijf zal duren. Wel zouden Archie en Lilibet sinds 1 september naar een Britse school gaan. Het stel blijft buiten het officiële werk van het koningshuis staan. Een constructie waarbij prins Harry en Meghan Markle deels als werkende royals zouden terugkeren, lijkt niet aan de orde. Ook bestaat nog onduidelijkheid over de beveiliging van het gezin en wie daarvoor zal betalen.