Claudia de Breij annuleert theatershow na overlijden Paulien Cornelisse: ‘Ik trek het niet’

Tekst: Ruth Smeets

Claudia de Breij heeft besloten haar try-out van donderdagavond niet door te laten gaan. De cabaretière zou met haar oudejaarsconference in de Verkadefabriek in Den Bosch staan, maar na het overlijden van Paulien Cornelisse voelt die plek voor haar te beladen.

Enkele maanden geleden werkte Claudia de Breij daar nog samen met Paulien Cornelisse aan nieuw materiaal. De herinneringen aan die periode maken het volgens haar onmogelijk om nu op dezelfde locatie op te treden. Paulien overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Te veel herinneringen in Den Bosch

‘Vanavond zou ik een try-out van de Oudejaarsconference spelen in de Verkadefabriek in Den Bosch, maar ik trek het niet. Die kleedkamer was zo van ons samen’, schrijft Claudia op Instagram. Ze herinnert zich de avonden waarop zij en Paulien daar samen repeteerden en door de kleedkamer dansten.

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Samen werken aan hun voorstellingen

De twee gebruikten de locatie allebei om nieuw materiaal uit te proberen. ‘Zij probeerde haar materiaal uit voor haar voorstellingen in DeLaMar en ik voor de oudejaarsconference. We hebben zo gelachen. Ze was zo goed en zo in haar element’, aldus Claudia. Volgens haar waren ze niet alleen collega’s, maar ook hechte vrienden.

Bij Paulien willen zijn

Ook haar deelname aan De slimste mens ziet Claudia nu in een ander licht. ‘We waren heel goede vrienden en ik prijs me heel gelukkig dat ik zoveel met haar heb meegemaakt. Als je naar De slimste mens kijkt, zul je misschien met de kennis van nu doorhebben dat ik daar vooral zit omdat ik dan lekker bij Paulien kon zijn.’ Paulien was te zien als jurylid in het KRO-NCRV-programma, terwijl Claudia meedoet aan het huidige seizoen.

Warme woorden voor Paulien Cornelisse

Claudia noemt haar vriendin ‘de slimste en de grappigste’. Ook schrijft ze dat Paulien ‘heel lief, eerlijk en ouderwets rechtschapen’ was. Ze denkt aan haar man, zoon, familie en vrienden en wenst hen ‘alle kracht toe, vandaag en alle dagen’.