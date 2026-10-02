Sylvie Meis blijft voorlopig single: ‘Dit is niet mijn liefdesjaar’

Tekst: Sabine van der Spoel

Sylvie Meis heeft voorlopig geen haast om een nieuwe liefde te vinden. De presentatrice maakt duidelijk dat daten dit jaar geen prioriteit voor haar is.

Sylvie Meis is inmiddels een jaar vrijgezel en kiest er bewust voor om dat zo te houden. Tegenover het Duitse blad Bild noemt ze zichzelf zelfs ‘single Sylvie’, een bijnaam die ze van haar vrienden kreeg.

Focus op werk

Een nieuwe relatie sluit Sylvie overigens niet 100 procent uit. Ze staat nog altijd open voor de ware, maar de presentatrice geeft aan dat ze zich momenteel focust op haar carrière. ‘2026 is mijn zakelijke jaar, niet mijn liefdesjaar’, zegt ze daarover.

Op termijn ziet Sylvie een relatie wel weer zitten. Ze is naar eigen zeggen op zoek naar ‘echte liefde’ en hoopt op ‘een verbinding die standhoudt’. Daarbij zouden uiterlijk, beroep en leeftijd voor haar geen doorslaggevende factoren zijn.

Wensen voor toekomstige partner

Op dat laatste zit wel een kanttekening. Sylvie geeft aan dat mannen van haar eigen leeftijd soms niet bij haar passen. ‘Vanbinnen ben ik heel jong. Daarom zijn mannen van mijn leeftijd soms te oud voor mij’, legt ze uit.

Ook heeft de presentatrice een duidelijke voorkeur als het gaat om kinderen. Ze matcht het liefst met iemand die zelf geen kinderen meer hoeft.

Vorige relaties

Sylvie Meis heeft door de jaren heen verschillende bekende relaties gehad. Haar huwelijk met Rafael van der Vaart, met wie ze zoon Damián kreeg, is wellicht de bekendste. Sylvie stapte in 2019 met Duitse kunstenaar Niclas Castello in het huwelijksbootje, maar de twee scheidden van elkaar in 2023.