Noorse koningin Mette-Marit niet aanwezig bij eerste troonrede Haakon

Tekst: Sabine van der Spoel

Mette-Marit is vrijdag niet aanwezig bij een belangrijk moment voor de Noorse koninklijke familie. De koningin moet de opening van het parlementaire jaar overslaan om gezondheidsredenen.

Koning Haakon spreekt voor het eerst de troonrede uit sinds hij koning van Noorwegen is. Een historisch belangrijk moment, waar Mette-Marit niet bij aanwezig is. De koningin heeft een luchtweginfectie opgelopen, zo liet het Noorse hof weten aan de krant NRK. Afgelopen zomer onderging Mette-Marit een longtransplantatie, waarvan ze momenteel nog herstellende is. Kroonprinses Ingrid Alexandra woont de bijeenkomst wel gewoon bij, zoals gepland.

Herstel na longtransplantatie

Het herstel van de Noorse koningin na de transplantatie wordt nauwlettend gevolgd. Een behandelend arts laat weten dat de koningin haar geplande trainingsprogramma blijft volgen en dat het revalideren goed gaat. ‘We zijn tevreden over de vooruitgang. Ze zit nog in een revalidatieperiode die na de operatie ongeveer een jaar zal duren.’

Mette-Marit kreeg in juni een nieuwe long nadat ze jarenlang met longfibrose had geleefd. Ze stond al enige tijd op de wachtlijst voor de transplantatie. Hoewel de operatie goed verliep, kreeg ze in de periode daarna te maken met verschillende complicaties.

Ook eerdere plechtigheid zonder Mette-Marit

De koningin moest eerder al een koninklijke gebeurtenis aan zich voorbij laten gaan. Begin september was ze afwezig bij de eedaflegging van Haakon. Volgens longarts Are Holm, verbonden aan het staatsziekenhuis van Oslo, komen complicaties na een longtransplantatie vaker voor.