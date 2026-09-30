Ex van Marius Borg Høiby doet boekje open over turbulente relatie: ‘Het tekent je’

Tekst: Vera Guldemeester

Vier jaar lang was Juliane Snekkestad de vrouw aan de zijde van Marius Borg Høiby. De relatie met de zoon van koningin Mette-Marit leek lange tijd serieus: ze woonden samen en Juliane verscheen zelfs bij belangrijke gelegenheden van de Noorse koninklijke familie.

Achter de schermen zou de werkelijkheid volgens haar echter heel anders zijn geweest. Nu, jaren later, vertelt ze hoe die periode haar kijk op de liefde heeft veranderd.

‘Weer controle over mijn leven’

Juliane en Marius waren van 2018 tot maart 2022 samen. Pas nadat Marius in augustus 2024 voor het eerst werd gearresteerd en de zaak rond hem losbarstte, sprak het model zich publiekelijk uit over hun relatie. Ze stelde dat ze te maken had gehad met zowel fysiek als psychisch geweld. Marius beschuldigde haar op zijn beurt van geweld, iets wat zij ontkende.

In de NRK-podcast vertelt Juliane dat ze zich inmiddels sterk genoeg voelt om over haar verleden te praten. ‘Nu voel ik me heel goed. Ik heb het gevoel dat ik vorig jaar op mijn dieptepunt zat’, vertelt ze. Inmiddels heeft ze naar eigen zeggen ‘de controle over mijn leven’ weer terug en voelt dat ‘heel fijn’.

Andere kijk op de liefde

De ervaringen met haar beroemde ex hebben ook hun sporen achtergelaten op liefdesgebied. Als jong meisje droomde Juliane nog van de prins op het witte paard en de ware liefde, maar later ontdekte ze dat relaties een stuk ingewikkelder kunnen zijn.

‘Als je ouder wordt en de datingwereld ingaat, krijg je de klap’, vertelt ze. ‘En ik ben tenslotte verloofd geweest. Het is duidelijk dat als je hebt meegemaakt wat ik heb meegemaakt, dat je tekent. Daardoor heb ik waarschijnlijk een heel andere kijk op de liefde gekregen.’ Toch heeft Juliane de liefde niet helemaal afgezworen. Het model is ongeveer een jaar vrijgezel geweest, maar vertelt dat ze sinds kort weer met iemand aan het daten is.

Nieuwe rechtszaak voor Marius

Ondertussen wacht Marius opnieuw een juridische strijd. Hij heeft onlangs zijn verdediging gewijzigd en Alexander Greaker en Daniel Storrvik als nieuwe advocaten aangesteld voor de nieuwe rechtszaak, die op 9 februari 2027 moet beginnen.