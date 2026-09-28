Prins Harry dolblij met terugkeer naar Engeland: ‘Heel fijn om terug te zijn op Britse bodem’

Tekst: Ruth Smeets

Prins Harry voelt zich goed sinds hij weer in het Verenigd Koninkrijk woont. In gesprek met de Canadese zender CTV News zegt de hertog van Sussex dat het ‘heel fijn is om terug te zijn op Britse bodem’.

Prins Harry verhuisde in augustus met Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet terug naar het Verenigd Koninkrijk. Het gezin woonde daarvoor jarenlang in de Verenigde Staten, nadat Harry en Meghan in 2020 een stap terug deden binnen het Britse koningshuis.

Prins Harry is weer thuis

‘Het is heel fijn. Het is heel fijn om terug te zijn op Britse bodem’, vertelt prins Harry aan CTV News. De prins krijgt na een skydive voor het goede doel de vraag waarom hij met zijn gezin is teruggekeerd. Daar gaat hij niet inhoudelijk op in. Volgens prins Harry zijn er ‘heel veel redenen’ voor de verhuizing.

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Nieuwe school

De terugkeer lijkt volgens de prins ook voor Archie en Lilibet goed uit te pakken. ‘De kinderen zijn gelukkig op school en het geeft mij de ruimte om me echt te richten op de Invictus Games in Birmingham in juli volgend jaar’, zegt hij. Kort na hun terugkeer moesten de kinderen wel naar een andere school, vanwege zorgen over hun veiligheid op de route daarnaartoe.

Sprong voor veteranen

Prins Harry was vrijdag in Canada voor een werkbezoek. Ten noorden van Toronto sprong de prins uit een vliegtuig om aandacht en geld te vragen voor twee goede doelen voor veteranen. Daarmee kwam hij een belofte na die hij vorig jaar deed aan een 102-jarige oud-parachutist. Omdat de man door zijn gezondheid zelf niet kon springen, maakte prins Harry de sprong samen met diens kleinzoon.

Opluchting bij Meghan Markle

Na de skydive kwam prins Harry veilig aan de grond. Volgens CTV News kuste hij daarna de grond en belde hij kort daarop met Meghan. De hertogin was volgens hem ‘erg opgelucht’ toen ze hoorde dat hij veilig was geland. De prins zal zich de komende periode onder meer bezighouden met de Invictus Games, die volgend jaar zomer in Birmingham worden gehouden.