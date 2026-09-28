Acteur Alkan Çöklü en ondernemer Yeliz Çiçek delen bijzonder babynieuws

Tekst: Ruth Smeets

Alkan Çöklü en Yeliz Çiçek delen heuglijk nieuws. De voormalig GTST-acteur en de oud-hoofdredacteur van Vogue verwachten samen hun eerste kindje.

Alkan Çöklü en Yeliz Çiçek brachten het nieuws naar buiten via Instagram. In een liefdevolle video is het stel te zien met echofoto’s in hun handen.

Mooi geheim

‘We hebben een klein geheimpje voor jullie verborgen gehouden’, schrijven Alkan en Yeliz bij de video. ‘Ons hart stroomt over van liefde.’ Even later staat Yeliz op en toont ze haar groeiende babybuik. Ook de echo komt in beeld, waarna het stel elkaar stralend omhelst en kust. Aan RTL Boulevard vertelden de twee dat ze de zwangerschap tot nu toe geheim hielden om er samen in een bubbel van te genieten met familie en vrienden. Yeliz is inmiddels vijf maanden zwanger.

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Veel gelukwensen

De reacties onder de video laten niet lang op zich wachten. Bekende gezichten als Anna Nooshin, Kiki Bosman, Victoria Koblenko, Karsu Dönmez en Giel Beelen feliciteren het aanstaande ouderpaar. Journalist Anke de Jong schrijft: ‘Nu al de leukste baby van de buurt. Zo blij voor jullie.’ Soundos El Ahmadi reageert verrast: ‘Dat meen je niet! Van harte gefeliciteerd.’

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Eerste kindje

Alkan was van 2017 tot 2021 te zien in Goede tijden, slechte tijden. Daarin vertolkte hij de rol van dokter Amir Nazar. De 32-jarige acteur trouwde op 12 september 2025 met Yeliz, die tussen 2021 en 2024 voor Vogue werkte en na een burn-out stopte. Nu zetten de twee samen een nieuwe stap: ze worden voor het eerst ouders.