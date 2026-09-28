Prins William weigert Diana-documentaire om déze reden

Tekst: Ruth Smeets

Prins William lijkt geen rol te willen spelen in nieuwe documentaires over prinses Diana rond de 30ste herdenking van haar overlijden. De prins van Wales zou meerdere voorstellen hebben afgeslagen, omdat hij wil voorkomen dat er opnieuw spanning ontstaat tussen hem en prins Harry.

Op 31 augustus 2027 is het dertig jaar geleden dat prinses Diana overleed na een auto-ongeluk in Parijs. Prins William was destijds 15 jaar, prins Harry was 12. Mensen in prins Williams omgeving noemen het naderende moment ‘een moeilijke situatie voor hem’ en zeggen dat hij nog altijd ‘erg emotioneel’ is over het verlies van zijn moeder.

Prins William wil het liever persoonlijk houden

Prins William heeft volgens berichten nog niet bepaald op welke manier hij Diana volgend jaar zal herdenken. Wel denken vrienden dat hij dit vooral buiten de publiciteit wil doen. De prins zou zijn openhartige bijdrage aan de documentaires rond de 20ste sterfdag in 2017 zien als een soort laatste publieke verwerking. Toen maakte hij samen met prins Harry onder meer Diana, Our Mother: Her Life and Legacy. Bij een vertoning in Kensington Palace zei prins William: ‘We zullen niet nog eens zo openlijk over haar spreken.’

Prins Harry kijkt naar een eigen eerbetoon

Prins Harry zou juist wel nadenken over een nieuw project om zijn moeder te eren. Volgens bronnen heeft hij gesproken over ‘een aantal mogelijke projecten’ om het jubileum ‘op de meest betekenisvolle manier’ te markeren. Netflix zou daarbij in beeld zijn, omdat de Sussexes eerder met de streamingdienst samenwerkten. Journalist Richard Kay zei in Palace Confidential: ‘Mij is verteld dat een van de redenen dat Harry hier is, is om een televisiefilm te maken, zijn eigen film, over zijn moeder.’

Relatie tussen de broers blijft gespannen

De afstand tussen prins William en prins Harry lijkt een belangrijke reden voor Williams terughoudendheid. Hij zou willen voorkomen dat de broers bij nieuwe films over Diana ‘tegenover elkaar worden gezet’. De twee werden in augustus 2024 voor het laatst samen gezien bij de begrafenis van hun oom Lord Robert Fellowes, waar zij volgens berichten afstand hielden en niet met elkaar spraken. Ook tijdens de kroning van koning Charles in mei 2023 was er geen zichtbaar contact tussen de broers.

Charles Spencer schreef al over Diana

Ook Diana’s broer Charles Spencer heeft recent publiek stilgestaan bij haar leven. Hij bracht het boek Swan Song: Diana, My Sister uit. Over zijn beslissing om het boek te schrijven zei hij: ‘Nu de dertigste herdenking van Diana’s tragische dood dichterbij komt, word ik opnieuw overspoeld met verzoeken voor interviews over mijn zus.’ Het boek veroorzaakte opschudding door passages over koning Charles. Buckingham Palace reageerde daarop: ‘Hoewel we uit principe geen commentaar geven op boeken, beseft Zijne Majesteit dat de pijn van broederlijk verdriet het verstand kan vertroebelen, het oordeel kan beïnvloeden en herinneringen kan kleuren op manieren die anderen niet herkennen, zelfs vele jaren na zo’n verlies.’