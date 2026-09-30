Waarom blijft Eloise van Oranje stil over dalende homoacceptatie?

Tekst: Rick Evers

Op de Pride-boot is Eloise van Oranje er steevast bij. Maar nu de homoacceptatie onder jongeren dramatisch blijkt te zijn afgenomen, blijft het oorverdovend stil rond de gravinfluencer. Haar manager reageert.

In het verleden liet Eloise van Oranje zich geregeld uit als steunpilaar voor de homogemeenschap, als ally, een bondgenoot. Maar nu blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren dramatisch is gekelderd, is het oorverdovend stil rond Eloise.

Pijnlijke cijfers

Het zijn cijfers die zelfs in Nederland, dat ooit een voortrekkersrol had als het om homo-emancipatie gaat, hard aankomen. Bij jongens in het voortgezet onderwijs is het percentage met een positieve houding tegenover homoseksualiteit de afgelopen jaren bijna gehalveerd: van 40 naar 22 procent. Onder meisjes daalde het van 78 naar 51 procent.

Reacties op de cijers

De cijfers leidden de afgelopen week tot reacties van politici en bekende en onbekende Nederlanders. Echter, één influencer blijft opvallend stil: Eloise van Oranje. En dat is opmerkelijk, omdat de oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien zich de afgelopen jaren juist zo nadrukkelijk heeft verbonden aan de queer community. Ze is intussen een vaste verschijning tijdens de Amsterdamse botenparade tijdens de Pride.

Eloise van Oranje als medestrijder

Deze zomer nog profileerde Eloise zich in een video voor BNNVARA als een medestrijder voor iedereen die niet in het hokje ‘hetero’ past. Ze wilde zich uitspreken als queer ally, een bondgenoot van deze gemeenschap. Ze voegde eraan toe: ‘Ik ben geen uithangbord voor alles wat er fout gaat in de wereld, maar als het me aan het hart gaat dan wil ik daar graag iets over zeggen.’ Geeft Eloise daarmee zelf al antwoord op de vraag waarom haar ruim 760.000 volgers Eloise nu juist niet op de digitale barricaden zien staan?

Reactie van manager

Terwijl Eloise vaak zei mensen te willen wakker schudden en onlangs nog zei zich zorgen te maken over polarisatie, steekt het dat nu juist een gemeenschap wordt geraakt waarvoor zij zegt te willen opkomen. Geen ver-van-je-bedshow, maar twaalf- tot zestienjarigen in eigen land die homoseksualiteit steeds minder accepteren. Weekend deed navraag bij de manager van Eloise over de opvallende stilte van de gravin van Oranje. ‘Zij kiest er op dit moment voor om hier niets mee te doen’, klinkt het telefonisch. ‘Ze is bezig met andere dingen.’ Ze blijkt dus een bewuste keuze te hebben gemaakt om haar mond deze keer niet open te trekken. De vraag waarom Eloise hierover niets zegt, ligt vooralsnog bij haar.

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