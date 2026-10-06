André van Duin belandt op tweede rij bij ‘Pauw & De Wit’: dit zat erachter

Tekst: Evelien Berkemeijer

André van Duin was samen met Joop van den Ende te gast bij ‘Pauw & De Wit’ om te praten over 75 jaar televisie. Toch nam de komiek aanvankelijk plaats op de tweede rij, iets wat tv-criticus Victor Vlam verbaasde.

Terwijl Joop van den Ende aan tafel sprak over André van Duin en diens grote betekenis voor de Nederlandse televisie, zat André zelf achter hem tussen het publiek. Pas toen zijn eigen onderdeel in Pauw & De Wit begon, schoof hij aan tafel.

Victor: ‘Beetje respectloos van de redactie’

Victor Vlam keek met verbazing naar de situatie en liet op X van zich horen. ‘Wat raar dat een grote ster als André van Duin op de tweede rij moet zitten bij Pauw & De Wit totdat zijn onderwerp begint. Joop van den Ende zit met zijn rug naar hem toe als hij in het begin vertelt wat het geheim van André is. Beetje respectloos van de redactie’, schreef hij.

André van Duin wilde zelf niet aan tafel zitten

Niet veel later kwam Victor terug op zijn kritiek. Hij bleek een bericht te hebben ontvangen vanuit het programma en deelde vervolgens: ‘Krijg net een appje van de baas van Pauw & De Wit. Het was de wens van André om tijdens de rest van het programma niet aan tafel te zitten. Helder. Niet respectloos bedoeld dus van het programma.’