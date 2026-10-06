Jeffrey Archer plotseling overleden op 86-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

Bestsellerauteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Volgens uitgever HarperCollins stierf de schrijver maandag ‘plotseling en vredig thuis’ tussen twee schrijfsessies door.

Jeffrey Archer verkocht in een schrijverscarrière van vijftig jaar meer dan 300 miljoen boeken. Tot zijn bekendste werk behoren Kane and Abel en de Clifton Chronicles. Zijn laatste boek, Adam and Eve, verschijnt deze week, zo meldt HarperCollins.

Van parlement naar gevangenisstraf

Naast zijn schrijverschap was Archer jarenlang actief in de Britse politiek. In 1969 werd hij gekozen als parlementslid voor Louth in Lincolnshire en later werd hij vicevoorzitter van de Conservatieve Partij. In 2001 kreeg hij vier jaar gevangenisstraf voor meineed en het belemmeren van de rechtsgang, nadat was vastgesteld dat hij had gelogen in een eerdere smaadzaak waarin hij een schadevergoeding van £500.000 had ontvangen. Twee jaar later kwam hij vrij en keerde hij terug naar het House of Lords, waar hij tot zijn pensionering in 2024 bleef.

‘Een geweldige verhalenverteller tot het einde’

Een dag voor zijn overlijden signeerde Archer nog boeken in het Leicester Square Theatre in Londen, samen met presentator Gyles Brandreth. ‘Gisteren deed ik nog een show met Jeffrey Archer ter ere van zijn nieuwe roman – hij zei dat het zijn laatste zou zijn. Hij was in een fantastische, uitbundige stemming en werd enorm goed ontvangen door een volle zaal’, schreef Brandreth op X. ‘Hij was grappig, boeiend en zelfspotend – een geweldige verhalenverteller tot het einde.’ Archer en zijn vrouw Mary vierden dit jaar hun zestigste huwelijksjubileum. Het echtpaar heeft twee zoons en vijf kleinkinderen.

Bron: BBC