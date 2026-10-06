Olcay Gulsen emotioneel na gewelddadige overval: ‘Ik voel me super onveilig’

Tekst: Sabine van der Spoel

Olcay Gulsen is donderdag op klaarlichte dag beroofd van haar horloge. De ondernemer vertelt in een video op Instagram over de overval en waarom ze er aanvankelijk voor koos om het nieuws niet zelf naar buiten te brengen.

Olcay Gulsen werd overdag buiten haar kantoor in Amsterdam overvallen door een man met een bivakmuts, die samen met een tweede man op een scooter was.

‘Ik voelde me super onveilig’

Olcay heeft aangifte gedaan van de beroving, die volgens haar ‘op een heel gewelddadige manier’ plaatsvond. Ze wilde het incident in eerste instantie voor zich houden, maar nadat details van haar aangifte toch in de media verschenen, besloot ze er toch over naar buiten te treden. Zo zegt ze dat er informatie werd gedeeld die niet klopte. ‘Ik had bijvoorbeeld geen horloge om van 80.000 euro’, legt Olcay uit. Het horloge had voor haar naar eigen zeggen vooral emotionele waarde, omdat ze het na een moeilijke periode als beloning voor zichzelf had gekocht.

De ondernemer benadrukt dat de waarde van het horloge voor haar niet het belangrijkste is. ‘Ik voel me super super onveilig’, vertelt ze. Ze zegt dat het haar vooral heeft geraakt dat ze overdag in Amsterdam werd aangevallen en als vrouw moest terugvechten, terwijl ze niet wist hoe de situatie zou aflopen.

Weer door

De beroving en de daaropvolgende media-aandacht hebben volgens Olcay voor extra onveiligheid gezorgd. Ze zegt dat ze weet dat ze niet de enige is die met dergelijke situaties te maken krijgt. ‘Er worden zoveel mensen dagelijks beroofd en aangevallen’, aldus de ondernemer. Volgens haar is het belangrijk dat niemand zich zo onveilig hoeft te voelen.

Tegelijkertijd bedankt Olcay de mensen die haar steunende berichten hebben gestuurd. Ze zegt veel van de reacties te hebben gelezen en die enorm te waarderen. Toch wil ze het onderwerp nu afsluiten. ‘Ik wil gewoon door met mijn leven. Ik wil gewoon hier een punt achterzetten en ik ga weer door met gewoon business as usual.’