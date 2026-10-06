Geen tweede seizoen van ‘Kees Flodder’: Tatjana Šimić reageert op einde van serie

Tekst: Sabine van der Spoel

Tatjana Šimić keert voorlopig niet terug als Kees Flodder. De actrice heeft bevestigd dat het bij één seizoen van de serie blijft.

Hoewel fans eerder nog hoopten op een tweede seizoen van Kees Flodder, blijkt het nu toch bij een seizoen te blijven. Dit bevestigt Tatjana Šimić aan RTL Boulevard.

‘Ik heb een wereldtijd gehad’

Voor Tatjana maakt het uitblijven van een tweede seizoen haar herinneringen aan de serie niet minder positief. ‘Ik kijk met veel plezier terug op Kees Flodder, ook al komt er geen tweede seizoen. Ik heb een wereldtijd gehad, de tijd van mijn leven’, vertelt ze aan RTL Boulevard.

De opnames brachten haar bovendien een bijzondere vriendschap. Tatjana noemt de band met producent Jeroen Koopman een van de mooiste dingen die ze aan het project heeft overgehouden. Volgens haar vertelde Jeroen dat het avontuur voor hem al geslaagd was doordat hij Tatjana en haar man Lex van Hessen heeft leren kennen.

Jon Karthaus: ‘Mega jammer’

Ook regisseur Jon Karthaus had liever gezien dat er een vervolg zou komen. Toch kijkt hij zonder spijt terug op het project. ‘Ja, mega jammer, maar ik had het niet willen missen. En ik denk ook een toevoeging in het Nederlandse comedyaanbod’, zegt hij tegen RTL Boulevard.

Jon is bovendien lovend over de acteurs met wie hij werkte. Volgens de regisseur behoort de cast tot ‘een van de meest getalenteerde groepen acteurs waar ik ooit mee heb mogen werken’.

Tatjana sluit toekomst van Kees niet helemaal uit

Dat er nu geen tweede seizoen komt, betekent volgens Tatjana niet dat Kees Flodder voor altijd verleden tijd is. Met een knipoog houdt ze de deur op een kier: ‘Wellicht komt er over dertig jaar alsnog een vervolg en word ik ‘oma Kees’’, grapt ze.

Voor nu is het volgens de actrice vooral belangrijk dat de serie doet waarvoor die bedoeld is: mensen vermaken. ‘Het is entertainment. ‘Don’t take it too serious.’ Iedereen is blij en nu is het voor iedereen duidelijk.’