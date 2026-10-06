Frans Duijts blikt terug op moeilijke jaren: ‘Waarom was ik er niet voor mijn gezin?’

Tekst: Sabine van der Spoel

Frans Duijts kijkt in zijn nieuwe biografie ‘Frans Duijts – Vallen & Opstaan’ uitgebreid terug op de periode waarin zijn zangcarrière een vlucht nam, maar hij niet veel thuis was bij zijn vrouw en kinderen.

Frans Duijts had al een goedlopende baan voordat hij doorbrak. Zijn vader moedigde hem destijds aan om op het podium te gaan staan, waarna zijn leven vanaf 2008 sterk veranderde. In gesprek met LINDA. vertelt Frans openhartig over de gevolgen daarvan voor zijn gezin.

Gevoelens weggestopt

Toen hij doorbrak, was net zijn eerste dochter geboren. Later kwamen daar nog twee kinderen bij, terwijl hij ondertussen veel optrad. ‘Er zijn veel momenten waarop ik me nu afvraag waarom ik het destijds zo heb gedaan. Waarom was ik er niet voor mijn gezin? Dat heb ik allemaal weggestopt, dus het is best wel confronterend dat het nu in een boek staat.’

De zanger heeft er bewust voor gekozen om ook de moeilijke gebeurtenissen op te nemen. In de biografie wordt onder meer geschreven over zijn alcoholgebruik, in de ‘diepste periode’ dronk de zanger wel 6 liter Bacardi in een week, een zoen met een andere vrouw en zijn afwezigheid thuis. ‘Ik had ervoor kunnen kiezen om alleen de mooie kanten van mijn leven op te laten schrijven, dan was het boek even dik geweest. Maar helaas is niet alles positief. Ik ben ook maar gewoon een mens.’

Fouten gemaakt

De gevolgen voor zijn gezin benoemt Frans zonder daar omheen te draaien. ‘De eerste vijf jaar van mijn kinderen heb ik gemist.’ Tegelijkertijd weet hij dat hij zonder die intensieve periode in zijn carrière mogelijk minder bekend was geworden. ‘Dat weet je natuurlijk nooit. We hebben het ook goed omdat ik veel heb gewerkt. Maar ik heb zeker fouten gemaakt.’

Het huwelijk met zijn vrouw Marloes hield ondanks de moeilijke periode stand. Volgens Frans stelde zij hem uiteindelijk voor een duidelijke keuze nadat hij op een familiebruiloft al vóór het feest dronken was: de drank of zijn gezin. Frans koos voor zijn gezin en zegt dat hij sindsdien minder is gaan drinken.

Ook hun drie dochters hebben de biografie inmiddels gelezen. Daarbij kwamen ook de minder fraaie gebeurtenissen uit het huwelijk van hun ouders voorbij. ‘Mijn jongste dochter is na het lezen naar me toe gekomen en vroeg hoe ik dat hun moeder heb kunnen aandoen. Ik leg dan uit dat er alcohol in het spel was, dat het alleen een zoen was, dat ik me heb laten meeslepen in het moment, maar het blijft een heel slecht excuus. Ik ben ook maar een mens, en mensen maken fouten.’

Bron: LINDA