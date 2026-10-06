Buckingham Palace brengt voor het eerst eigen adventskalender uit

Tekst: Sabine van der Spoel

Voor het eerst in de geschiedenis brengt het Britse koningshuis een eigen adventskalender uit via de officiële webshop van het koningshuis. De timing is bijzonder, want ook Meghan Markle brengt dit jaar haar eerste adventskalander uit.

Het Britse koningshuis maakt zich op voor de feestdagen met een unieke primeur. Via de officiële Royal Collection Shop, onderdeel van Buckingham Palace, wordt een herbruikbare en zelf te vullen adventskalender aangeboden.

Zelf te vullen

De koninklijke kalender is gemaakt van hoogwaardig karton en voorzien van 24 lades met gouden nummering. Het ontwerp toont de besneeuwde gevel van Buckingham Palace en kan worden opgevouwen. In het persbericht valt te lezen: ‘Nieuw dit jaar is een herbruikbare en vulbare adventskalender met een geïllustreerde gevel van Buckingham Palace, die opent en een verscheidenheid aan lades onthult die klaarstaan om gevuld te worden met verrassingen.’

Het product wordt leeg geleverd, waardoor kopers de doosjes zelf kunnen vullen met cadeautjes of lekkernijen. De opbrengst van alle verkopen komt ten goede aan het beheer en de conservering van de Royal Collection.

Meghans kalender

Bijna parallel aan de koninklijke lancering kondigde ook Meghan Markle haar eigen feestelijke project aan. De hertogin deelde in haar nieuwsbrief de eerste beelden van haar luxe adventskalender. Voor deze creatie ging Meghan een samenwerking aan met Compartés, een bekende chocolatier uit Los Angeles. De koningsblauwe kalender is gevuld met donkere doosjes vol zoete verrassingen en is binnenkort als voorbestelling beschikbaar.