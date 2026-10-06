Tsjechië trekt stekker uit Songfestivaldeelname vanwege bezuinigingen

Tekst: Sabine van der Spoel

Tsjechië ontbreekt volgend jaar op het Eurovisie Songfestival. De publieke omroep ČT heeft besloten om vanwege begrotingsaanpassingen niet deel te nemen aan de editie van 2027.

De Tsjechische omroep maakte dinsdag bekend dat het land voorlopig van het festivalpodium verdwijnt. ČT benadrukt dat het om een besluit voor 2027 gaat en dat deelname in een later jaar opnieuw wordt bekeken. Een definitieve terugtrekking uit het Songfestival lijkt daarmee niet aan de orde.

Tsjechië wijst op aanpassingen in begroting

Volgens ČT is de beslissing het gevolg van ‘lopende aanpassingen aan de begroting’. De omroep laat weten dat voor toekomstige edities steeds afzonderlijk wordt bepaald of Tsjechië meedoet. Daarmee blijft een terugkeer naar het evenement mogelijk.

‘In 2027 zullen we de Tsjechische vlag niet op het podium zien’, laat de omroep weten. Daarbij spreekt ČT de hoop uit om de andere deelnemende landen te kunnen aanmoedigen en elkaar in de toekomst weer tijdens het Eurovisie Songfestival te ontmoeten.

Beste resultaat aantal edities geleden

Tsjechië verscheen in 2007 voor het eerst op het Eurovisie Songfestival. Het land wist in 2018 zijn beste eindklassering te behalen. Mikolas Josef eindigde dat jaar met het nummer Lie to Me op de zesde plaats.

Of en wanneer Tsjechië na 2027 terugkeert, is nog niet bekend. De omroep geeft aan deelname per toekomstige editie opnieuw te beoordelen.

Deelname Nederland

Terwijl Nederland het Eurovisie Songfestival dit jaar oversloeg, lijkt ons land in 2027 weer van de partij. Volgens verschillende bronnen rond het Mediapark zou de NPO de Nederlandse deelname zelf voor zijn rekening nemen, nadat geen van de omroepen bereid bleek die taak over te nemen.