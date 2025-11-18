Muziekfeest Op De Ring A10 Frans Duijts

Frans Duijts: ‘Ik ben moe’

Tekst: Emelie van Kaam

18/11/2025

Frans Duijts’ grote wens voor volgend jaar? Meer tijd voor rust. Hij merkt namelijk dat zijn lichaam begint te protesteren. Maar daar ruimte voor maken blijkt makkelijker gezegd dan gedaan, vertelt hij deze week in Weekend. “Ik zoek altijd weer wat nieuws.”

Het goede voornemen van Frans Duijts voor 2026? “Management van mijn agenda. Het is toch wel veel, het is continu doorpakken. Daardoor laat ik toch steekjes vallen, zoals bij mijn geliefden zijn. Dus mijn agenda iets beter managen.”

Lees ook: Frans Duijts anders in het leven gaan staan door bijna-doodervaring

Mankementjes

Niet alleen zijn geliefden leiden onder de volle agenda van Frans. “Ik ben moe. Mijn lichaam heeft wat mankementjes. Wat meer last van mijn rug, wat korter in de slaap. Het lichaam denkt: hé, je moet even een stapje terug doen.”

Bij zijn

Al blijkt dat voor Frans makkelijker gezegd dan gedaan. “Pas op het moment dat ik het project heb afgerond, kan ik het rustig aan doen. Maar dan zoek ik toch weer een nieuw projectje, haha! Ik doe het ook zelf, zeker. Er zijn gewoon zoveel mooie dingen aan de hand, ik wil overal bij zijn.”

Ons hele gesprek met Frans Duijts lees je in Weekend editie 47. Hierin vertelt hij onder meer over zijn uitvliegende dochters. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP

