Frans Duijts anders in het leven gaan staan door bijna-doodervaring

Tekst: Nicky Molendijk

Doordat Frans Duijts een bijna-doodervaring heeft meegemaakt, is de zanger anders in het leven gaan staan. Aan het AD vertelt Frans hier meer over.

Zo’n 25 jaar geleden heeft de zanger zijn schouder en ruggenwervel gebroken en zijn onderbenen beschadigd na een val van tien meter hoogte in het sloopbedrijf van zijn ouders. Frans was bezig met het verwijderen van een asbestdak toen hij viel. De zanger moest anderhalf jaar revalideren.

Ondanks deze heftige ervaring, heeft hij het gevoel dat het veel erger had kunnen zijn. Een net brak zijn val en heeft volgens Frans “zijn leven gered”.

Hierdoor is Duijts anders in het leven gaan staan. “Als ik straks ergens rijd, kan er zomaar een boom op mij vallen en is het afgelopen. Dus ga vooral niet alleen maar werken, maar doe ook leuke dingen”, vertelt hij.