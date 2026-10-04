Kelly Clarkson bewust single na overlijden ex-man: ‘Ik wil geen tijd opgeven’

Tekst: Sabine van der Spoel

Kelly Clarkson heeft na het overlijden van haar ex-man Brandon Blackstock besloten voorlopig niet te daten. De zangeres wil haar tijd volledig kunnen besteden aan haar twee kinderen.

Kelly Clarkson vertelde daarover in de podcast Las Culturistas. Volgens de zangeres speelt haar gezin een belangrijke rol bij haar keuze om geen nieuwe relatie aan te gaan. Ze zegt bovendien tevreden te zijn met haar huidige leven en geen ruimte te willen maken voor een partner.

Geen tijd verliezen

‘Mijn kinderen zijn op dit moment een belangrijke reden. Ik denk dat er veel achter zit, maar dat zou hun leven een beetje overhoop halen’, vertelde Kelly over haar keuze om single te blijven. De zangeres benadrukt dat ze daar zelf tevreden mee is. ‘Eerlijk gezegd, en dit is geen onzinantwoord: ik hou op dit moment van mijn leven. Het is zover gekomen dat ik niet meer op ieder moment uitgeput ben. Als je een relatie aangaat, moet je bereid zijn een deel van je tijd op te geven en daar ben ik niet toe bereid.’

Veel tijd met haar kinderen

Kelly vertelde ook hoe het momenteel is om meer tijd door te brengen met haar dochter River van twaalf en zoon Remington van tien, die ze samen met Brandon kreeg. ‘Het is heel goed en we hebben plezier. We koken, spelen spelletjes. Ik ben er als ze worden opgehaald of als ze worden gebracht. Het is echt heel anders’, aldus de zangeres.

Brandon Blackstock overleed in augustus 2025 op 48-jarige leeftijd na een strijd tegen kanker. Hij en Kelly trouwden in 2013. Hun scheiding werd in 2022 afgerond, na meerdere jaren waarin ze verwikkeld waren in juridische procedures.

Talkshow maakte plaats voor gezin

Enkele maanden na het overlijden van Brandon werd bekend dat Kelly zou stoppen met haar talkshow The Kelly Clarkson Show. NBC bevestigde haar vertrek een maand later. In februari schreef de zangeres dat haar vertrek haar de mogelijkheid zou geven om haar kinderen voorrang te geven. ‘Dit geeft me de mogelijkheid om mijn kinderen prioriteit te geven, wat noodzakelijk en goed voelt voor deze volgende fase van ons leven’, schreef ze destijds.

Volgens een bron van Page Six heeft Kelly zich de afgelopen tijd volop ingezet om er voor River en Remington te zijn tijdens hun verwerking van het verlies. ‘Haar focus ligt erop dat ze zich geliefd, gesteund en zo stabiel mogelijk voelen, terwijl ze hen de ruimte geeft om op hun eigen manier te rouwen.’