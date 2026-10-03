Selena Gomez openhartig over kinderwens: ‘Ik zal ooit kinderen krijgen’

Tekst: Sabine van der Spoel

Selena Gomez heeft een inkijkje gegeven in haar toekomstplannen op het gebied van moederschap. De zangeres vertelde eerder dat ze vanwege haar gezondheid zelf geen kinderen kan dragen.

Tijdens een gesprek op het Fast Company Innovation Festival in New York sprak Selena Gomez onder meer over haar non-profit Rare Impact Funding. Daarbij vertelde ze waarom het voor haar belangrijk is om mentale gezondheid bespreekbaar te maken. Ook liet ze weten dat ze zichzelf in de toekomst als moeder ziet.

‘Ooit krijg ik mijn eigen kinderen’

Selena vertelde dat ze vooral trots is op wat ze met haar organisatie heeft bereikt. ‘Wat mij trots maakt, is de wetenschap dat we echt een verschil maken. Ik denk dat er rondom alles veel stigma bestaat’, zei ze tijdens het event. Daarbij verwees ze naar haar dertienjarige zusje, dat volgens haar veel voor haar betekent. ‘Ik heb een zusje van dertien die alles voor me betekent, en uiteindelijk zal ik mijn eigen kinderen krijgen. Dit is iets wat ik niet taboe wil laten zijn.’

Ook Benny wil vader worden

De uitspraken van Selena komen kort nadat haar man Benny Blanco eveneens over hun toekomst als gezin sprak. De producer vertelde in het programma Today dat hij zich volop inzet om hun gezin te beginnen. In de podcast Open Book with Jenna legde hij uit waarom hij uitkijkt naar het vaderschap. ‘Sommige negatieve dingen uit mijn jeugd hebben me geholpen om te komen waar ik wil zijn en gaven me de moed en dapperheid om het anders te doen’, vertelde hij.

Niet zelf zwanger

Selena Gomez maakte twee jaar geleden bekend dat ze vanwege verschillende gezondheidsproblemen geen kind kan dragen. Ze vertelde destijds aan Vanity Fair dat medische problemen zowel haar eigen leven als dat van een baby in gevaar zouden kunnen brengen. ‘Ik heb dit nooit eerder gezegd, maar helaas kan ik zelf geen kinderen dragen’, deelde ze toen.